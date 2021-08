Honda “déçu” de rater les adieux du GP du Japon

Honda est « particulièrement déçu » que le GP du Japon ait été annulé car il aurait marqué sa dernière course à domicile en Formule 1.

Le championnat de cette année est le dernier de Honda en tant que partenaire officiel des moteurs de Formule 1 de Red Bull.

Dès la saison prochaine, Red Bull exploitera les groupes motopropulseurs eux-mêmes, la société ayant créé la division Red Bull Powertrain pour ce faire.

Ayant raté le GP du Japon de l’année dernière, la course annulée en raison de Covid-19, Honda avait espéré revenir à Suzuka cette saison pour faire ses adieux.

Cela a été écrasé car le GP du Japon a de nouveau été annulé.

« Il est regrettable que, pour une deuxième année consécutive, il n’ait pas été possible d’organiser le Grand Prix de Formule 1 du Japon à Suzuka », a déclaré Koji Watanabe, directeur des opérations de marque et de communication chez Honda.

“En tant que Honda, nous sommes particulièrement déçus, car c’est la dernière année de notre projet de Formule 1 et nous savons que tant de fans attendaient avec impatience d’assister à l’événement.

“La saison 2021 se dirige maintenant vers un point culminant passionnant et nous allons tout donner, nous battre jusqu’au bout pour atteindre notre objectif de remporter les championnats alors que ce projet de Formule 1 Honda touche à sa fin et nous espérons que nos fans continueront à soutenez-nous.

Le #JapaneseGP a été annulé 😫 Restez en sécurité et nous avons hâte de tous vous voir l’année prochaine 🇯🇵 pic.twitter.com/k6fjpk0p3F – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 18 août 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

La course aurait été le premier Grand Prix du Japon de Sergio Perez en tant que pilote Red Bull Honda, le Mexicain affirmant qu’il est « dommage » que la course soit interrompue.

“Oh, c’est dommage”, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

« J’espérais vraiment courir pour Honda chez eux. Je voulais vraiment vivre ça.

“Je suis désolé pour les fans japonais passionnés, mais nous comprenons tous qu’il est temps de prendre soin les uns des autres.”

Citant les «complexités actuelles de la pandémie», les patrons de Formule 1 examinent leurs options pour une course de remplacement.

“La Formule 1 travaille actuellement sur les détails du calendrier révisé et annoncera les détails les plus fins dans les semaines à venir”, a déclaré un communiqué de la F1.

“La Formule 1 a prouvé cette année, et en 2020, que nous pouvons nous adapter et trouver des solutions aux incertitudes actuelles et est enthousiasmé par le niveau d’intérêt pour les sites d’accueil des événements de Formule 1 cette année et au-delà.”