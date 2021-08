Honda “déçu” de rater sa dernière chance de courir devant son public · .

in

Honda a réagi avec déception à la nouvelle que le Grand Prix du Japon de cette année n’aura pas lieu.

Le constructeur japonais quittera la Formule 1 à la fin de l’année. L’équipe Red Bull qu’elle dirige a déjà remporté six courses cette année et est engagée dans un combat serré pour le championnat avec Mercedes.

La course, qui devait avoir lieu en octobre à Suzuka, est sponsorisée par Honda via sa société Mobilityland. La course de l’année dernière a également été annulée en raison de la pandémie.

“Il est regrettable que, pour une deuxième année consécutive, il n’ait pas été possible d’organiser le Grand Prix du Japon de Formule 1 à Suzuka”, a déclaré le constructeur dans un communiqué.

“En tant que Honda, nous sommes particulièrement déçus, car c’est la dernière année de notre projet de Formule 1 et nous savons que tant de fans attendaient avec impatience d’assister à l’événement.”

Analyse: la lutte serrée pour le titre de la F1 signifie que des réponses urgentes sont nécessaires à l’énigme du calendrier“La saison 2021 se dirige maintenant vers un point culminant passionnant et nous allons tout donner, nous battre jusqu’au bout pour atteindre notre objectif de remporter les championnats alors que ce projet Honda de Formule 1 touche à sa fin et nous espérons que nos fans continueront à nous soutenir.

“Enfin, en tant que sponsor titre de l’événement, nous tenons à remercier Mobilityland et la Formule 1 pour avoir travaillé si dur jusqu’au tout dernier moment, pour essayer d’organiser le Grand Prix.”

La Formule 1 n’a pas encore confirmé de remplaçant pour la course, ni le Grand Prix d’Australie de novembre, qui a également été annulé. Cependant, la série a indiqué son intention d’organiser 23 manches comme annoncé en début d’année.

