Honda distingue les commentaires du moteur de Max Verstappen avant tous les autres pilotes

Honda a souligné que les commentaires sur le moteur reçus de Max Verstappen étaient très spéciaux par rapport aux autres pilotes qu’ils produisaient.

Verstappen a marqué la dernière année de Honda avant sa dernière sortie de la Formule 1 en s’emparant du championnat du monde des pilotes aux dépens de Lewis Hamilton dans un point culminant dramatique et controversé du Grand Prix d’Abou Dhabi.

C’était le moyen idéal pour le constructeur japonais de tirer sa révérence après quatre ans de fourniture de moteurs à Toro Rosso/AlphaTauri et trois à Red Bull, dont la nouvelle entité interne prendra en charge les groupes motopropulseurs en 2022.

Après avoir tout jeté lors de la campagne 2021, sachant qu’il n’y avait plus d’opportunités de le faire, Honda a accueilli les commentaires des quatre pilotes Red Bull et AlphaTauri afin de voir comment les performances pourraient être affinées.

Et ils ont préféré Verstappen à son coéquipier Sergio Perez et au duo AlphaTauri Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, en ce qui concerne la qualité des informations qu’il pouvait fournir.

« Il n’est pas nécessaire de dire quoi que ce soit sur les exploits sportifs de Max, ils sont sans précédent pour nous », a déclaré le PDG de Honda F1, Masashi Yamamoto, à Motorsport.com.

« Mais il ne s’agit pas seulement des exploits sportifs, ses commentaires ont également été très importants pour nous.

« C’est un pilote extrêmement rapide et les commentaires détaillés de quelqu’un de ce calibre ont accéléré notre développement. Les quatre pilotes ont fourni des commentaires précieux, mais surtout Max.

En toute justice, il existe au moins une atténuation pour Perez et Tsunoda à cet égard.

Perez en était à sa première saison avec Red Bull en 2021 après avoir été habitué à la puissance de Mercedes pour ses huit campagnes précédentes avec McLaren et Force India/Racing Point.

Tsunoda, quant à lui, faisait ses débuts en Formule 1 n’ayant eu qu’une seule saison en F2 et en F3.

Quant à l’avenir, Yamamoto a évoqué ce que 2022 en tant qu' »année de transition » impliquera, Honda restant disponible pour faciliter le passage à une reprise complète du programme de moteurs par Red Bull Powertrains.

« Nous soutiendrons certainement Red Bull et AlphaTauri pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, mais la relation sera différente », a déclaré Yamamoto.

« Bien sûr, ce sera un défi, mais il est également vrai que Red Bull en tant qu’équipe aimerait travailler de manière encore plus intégrée.

« En produisant tout en interne, c’est possible. C’est ce que nous voulons les aider à faire en tant que Honda.