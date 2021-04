Honda donne un aperçu très détaillé de 2021 PU

Le Yasuaki Asaki de Honda a peut-être donné le récit le plus détaillé à ce jour de la façon dont l’équipe a amélioré le groupe motopropulseur pour 2021.

Le constructeur japonais semble avoir fait d’énormes progrès en hiver, avec Red Bull et le rythme amélioré d’AlphaTauri en grande partie grâce à un meilleur moteur. En fait, le chef d’équipe de ce dernier estime qu’il est responsable à 70%.

Asaki, responsable du développement des groupes motopropulseurs, a maintenant révélé l’étendue du travail qui y était effectué entre les saisons, énumérant un grand nombre de changements qui ont été apportés.

“Tout d’abord, nous avons changé la disposition de l’arbre à cames pour être beaucoup plus compact, et également abaissé sa position pour qu’il soit plus proche du sol”, a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

«Le point principal de ce que nous avons changé était d’améliorer l’efficacité de la combustion. Pour ce faire, nous avons dû changer l’angle de la soupape, et pour ce faire, nous avons dû changer l’arbre à cames.

«Nous avons également dû rendre le couvre-chef plus bas et plus compact, ce qui signifie que la façon dont l’air circule au-dessus s’est beaucoup améliorée, et nous avons également abaissé le centre de gravité de l’ICE.

«Une autre chose que nous avons modifiée est le pas d’alésage, en réduisant la distance entre un alésage et le suivant, nous avons rendu le moteur lui-même plus court, plus petit.

«Dans l’ancien moteur chevauchant la transmission, nous avions également un décalage d’inclinaison dans lequel la rive gauche était légèrement décalée par rapport à la rive droite. Donc, ce que nous avons fait, c’est inverser ce décalage sur le nouveau moteur afin que la rive droite soit en avant et que la rive gauche soit en arrière.

🗣️ “C’est évidemment la dernière année pour Honda, donc nous voulons gagner autant que possible et nous voulons nous battre pour le championnat, c’est sûr.” Yamamoto-san présente la saison 2021 🗞️👇 # PoweredByHonda – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 27 mars 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Il a déjà été déclaré que la division F1 de la société avait réalisé autant de développement que le plan était de le faire à temps pour 2022, mais, avec leur départ à la fin de cette saison, ils étaient impatients de terminer leur travail avant cette date. .

Asaki a réitéré l’importance de cela.

«Le plan initial était de mettre en œuvre cette nouvelle structure PU cette année en 2021», a-t-il déclaré.

«Mais pour diverses raisons, il a été décidé de ne pas procéder à un tout nouveau PU. Cependant, la réflexion à ce sujet a vraiment changé lorsque Honda a annoncé que nous quitterions le sport.

«Je suis allé voir le président Hachigo, et lui ai dit que nous aimerions vraiment mettre en place cette nouvelle structure PU pour notre dernière année dans le sport. Et il a gentiment accepté cette demande.

L’objectif, qui a sans doute déjà été atteint, était de construire une unité de puissance pour rivaliser ou même surpasser Mercedes.

«J’avais reconnu à certains égards que c’était une cible incroyablement difficile», a-t-il ajouté.

«Mais je pense que nos ingénieurs ont compris que oui, il ne nous reste plus qu’un an, mais aussi qu’il nous reste une année complète et que nous devons faire quelque chose avec ce temps, et ils ont travaillé dur pendant le temps que nous avons eu.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!