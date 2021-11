Le directeur technique de Honda F1, Toyoharu Tanabe, a déclaré qu’il souhaitait laisser le sport au sommet et qu’il a poursuivi son travail pour s’améliorer et aider Red Bull autant que possible.

Le motoriste japonais confiera l’exploitation de son groupe motopropulseur à Red Bull à la fin de la saison, mais les deux dernières courses ont tout en jeu dans les championnats des pilotes et des constructeurs – et ils admettent qu’il y a encore « beaucoup de de travail à faire » pour essayer de battre Mercedes.

Christian Horner estime que le nouveau circuit en Arabie saoudite « devrait favoriser » les caractéristiques des voitures de leur rival, étant donné l’avantage supposé de performance de Mercedes en ligne droite par rapport à l’équivalent Honda.

Mais Honda eux-mêmes estiment que l’écart avec Mercedes n’est pas aussi grand qu’on le craignait auparavant.

« Nous avons une semaine pour réfléchir aux deux prochaines courses en Arabie saoudite et à Abu Dhabi », a déclaré Tanabe au site japonais Auto Sport Web.

« Nous devons revoir ce que nous avons fait jusqu’à présent cette année et ce que nous pouvons faire lors des deux dernières courses. Nous travaillerons avec l’équipe pour nous assurer que nous sommes prêts.

« Je pense que les caractéristiques du circuit lors de la dernière course au Qatar ont eu une grande influence [on straight-line speed] , mais notre sentiment est que nous n’avons pas eu une grande différence [to Mercedes] comme au Brésil.

« Nous devrons travailler avec l’équipe pour trouver la meilleure façon d’utiliser le groupe motopropulseur et nous assurer que nous sommes bien préparés. »

Mercedes semble avoir plus d’élan que Red Bull après que deux victoires consécutives de Lewis Hamilton l’ont ramené à huit points de Max Verstappen en tête du classement.

Cependant, le directeur technique de Honda vise toujours à aller de l’avant, mais a été pragmatique sur la façon dont la saison a fluctué jusqu’à présent.

« Naturellement, nous voulons toujours être dans un vent arrière », a ajouté Tanabe. « Il y a eu de nombreuses fois cette saison où nous avons connu à la fois un énorme vent de face et un énorme vent arrière.

« Je pense que c’est comme ça que je suis arrivé là où je suis aujourd’hui. Je ne sais pas à quoi ressemblera le vent dans le futur. Cela pourrait être un vent de face plus fort ou un renversement et nous pourrions être dans un vent arrière, cela dépend de la combinaison de l’ensemble de la voiture.

« Nous devrons réfléchir à nouveau à ce que nous pouvons faire maintenant, plutôt que de simplement rouler face au vent arrière, et nous verrons ensuite ce qui se passera lors des deux prochaines courses. »