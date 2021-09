Honda et Toyota critiquent le crédit d’impôt proposé par les démocrates pour les véhicules électriques fabriqués par les syndicats

Honda et Toyota critiquent une nouvelle proposition des législateurs démocrates visant à étendre les crédits d’impôt pour les véhicules électriques, affirmant qu’elle est discriminatoire à l’égard des travailleurs de l’automobile non syndiqués, a rapporté .. En vertu de la proposition, les véhicules électriques fabriqués par les syndicats américains seraient admissibles à un crédit d’impôt de 12 500 $ par véhicule, tout en maintenant un crédit pour la plupart des autres véhicules électriques à 7 500 $. La proposition favoriserait considérablement les trois grands constructeurs automobiles américains GM, Ford et Fiat Chrysler par rapport aux entreprises non syndiquées telles que Tesla et les constructeurs automobiles japonais, qui ont tous deux des usines aux États-Unis.

Le représentant américain Dan Kildee (D-Michigan) a déclaré à . “Nous voulons encourager cela. Cela place les fabricants américains en tête, ce que nous voulons, et cela réduit les émissions plus rapidement que toute autre politique que nous pourrions mettre en place. » Le président Biden a déclaré qu’il souhaitait que les véhicules électriques représentent au moins 50% des ventes de véhicules aux États-Unis d’ici 2030.

Honda a déclaré dans un communiqué que le projet de loi était injuste et qu’il “discrimine parmi les véhicules électriques fabriqués par des travailleurs américains de l’automobile qui travaillent dur en se basant simplement sur leur appartenance à un syndicat”. La société a noté que Honda possède des usines en Alabama, en Indiana et en Ohio qui fabriquent des véhicules électriques, et a déclaré que ces travailleurs « méritent un traitement juste et égal de la part du Congrès ».

Toyota a déclaré à . que le projet de loi, tel qu’il est rédigé, discrimine “” contre les travailleurs américains de l’automobile en raison de leur choix de ne pas se syndiquer “, et a ajouté qu’il prévoyait de ” se battre pour concentrer l’argent des contribuables sur la mise à disposition de tous les véhicules électrifiés pour les consommateurs américains qui ne peuvent pas se permettre des dépenses élevées. voitures et camions à prix réduits.

La proposition est prévue pour un vote devant le comité des voies et moyens de la Chambre mardi, dans le cadre d’un projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars. Il est susceptible de faire face à l’opposition au Sénat.