Honda étend ses exportations mondiales et commence les livraisons de Navi aux États-Unis

Honda Two-wheelers India étend ses exportations mondiales et commencera à livrer le Navi sur le marché américain. Honda exportera la Navi vers le marché américain via Honda de México.

Honda étend ses exportations mondiales depuis l’Inde et commencera à livrer le Navi sur le marché américain. L’exportation de kits CKD de Honda Motorcycle & Scooter India vers le Mexique a commencé en juillet 2021 et a jusqu’à présent expédié plus de 5000 kits CKD de vélos Navi au Mexique.

Le produit originaire d’Inde gagne en popularité sur les marchés étrangers. Le Honda Navi utilise la plate-forme d’un scooter mais est combiné avec les caractéristiques d’une moto. Le crossover offre le meilleur des deux segments, et le Navi offre l’opportunité de consolider davantage sa présence sur le marché américain.

S’exprimant à cette occasion, Atsushi Ogata, directeur général, président et chef de la direction, Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd. a déclaré : « Je suis heureux de partager que Honda Mexique a annoncé le début des exportations de Honda Navi vers le marché américain. Offrant un attrait unique avec un style dynamique de scooter et de moto, Navi offre un monde de possibilités illimitées à ses pilotes du monde entier. Avec le lancement des kits CKD pour Honda Mexico, HMSI a réaffirmé son engagement à devenir l’un des centres de fabrication de Honda dans le monde.

Navi a ajouté : « Les livraisons de NAVi sur le marché américain via Honda Mexico ont encore renforcé notre portefeuille d’exportations sur les marchés avancés, la nouvelle expansion nous a encore une fois donné l’occasion d’établir de nouvelles normes de qualité de fabrication mondiale en Inde. »

