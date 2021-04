Honda explique les améliorations du moteur 2021

Le directeur technique Toyoharu Tanabe a expliqué comment exactement Honda a amélioré son moteur au cours de l’hiver.

Red Bull et AlphaTauri semblent tous deux être plus rapides cette année qu’ils ne l’étaient en 2020, et cela serait en grande partie dû à un meilleur moteur.

Le groupe motopropulseur 2021 du constructeur japonais a énormément impressionné les gens dans tout le paddock de Formule 1 lors des tests de pré-saison et du premier week-end de course de l’année, le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, affirmant qu’il était désormais un concurrent très proche du moteur Mercedes.

« Je dois dire que Honda a fait un travail fantastique à Sakura, car ce nouveau groupe motopropulseur est beaucoup plus puissant et plus maniable que par le passé », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

«Je pense que Honda est vraiment très, très proche de Mercedes. Et je ne peux que dire merci aux ingénieurs japonais, car ils ont fait un travail fantastique.

Tanabe a déjà dit comment, étant leur dernière année dans le sport, Honda a décidé d’essayer de développer le moteur autant que possible, en particulier avec le gel du moteur l’année prochaine.

Il est maintenant entré plus en détail sur les améliorations, affirmant qu’il était essentiel de le rendre plus compact car cela permettait à l’équipe d’apporter des améliorations au châssis et à l’aérodynamisme.

« [We checked and optimised] chaque pièce et le concept du groupe motopropulseur précédent. C’est ce qui a conduit au moteur de cette année », a-t-il déclaré. motorsport-total.com.

«Nous avons abaissé l’arbre à cames et réduit la hauteur du moteur. Monsieur [Adrian] Newey montre son appréciation pour cela.

«Nous avons également contribué à l’aérodynamisme, mais il est difficile de chiffrer la force d’appui supplémentaire qui en résulte ou le nombre de temps au tour qui ont été réduits, mais notre nouveau groupe motopropulseur apporte sans aucun doute sa contribution au châssis.

Malgré les diverses améliorations apportées, Red Bull n’a toujours pas pu gagner la première course de la saison, Lewis Hamilton battant de justesse Max Verstappen.

Tanabe a admis que c’était décevant et dit que Honda verra si l’équipe peut pousser le moteur plus fort à l’avenir.

«Nous devons voir à quel point l’unité motrice a été épuisée pendant la course et nous l’utiliserons ensuite en fonction des caractéristiques de chaque circuit à l’avenir», a-t-il déclaré.

«Nous prévoyons de vérifier si l’utilisation était optimale. Fondamentalement, je pense qu’il peut être utilisé sans problème, mais je prévois de réfléchir à ce que je devrais faire pour l’utiliser correctement à l’avenir.

