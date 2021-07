Honda HR-V 2021 : le SUV hybride à trois moteurs | Moteur

Honda présente le nouveau Honda HR-V 2021, un SUV hybride doté de trois moteurs et qui arrivera sur le marché espagnol au cours du dernier trimestre de l’année.

Le monde des SUV et de la mobilité électrique est de plus en plus unifié. La preuve en est le nouveau Honda HR-V 2021, modèle qui débarque avec beaucoup de force et avec des nouveautés importantes prêtes à établir une nouvelle voie dans la marque. Ainsi, Honda s’apprête à livrer une rude guerre dans un secteur compliqué mais avec un pari a priori commode.

Et est-ce que le SUV japonais arrive en tant que SUV avec des développements importants dans tous les aspects. Désormais, la marque a opté pour un design plus épuré et épuré, une plus grande dotation technologique et, surtout, pour une partie mécanique soucieuse de dicter les normes au sein de la marque.

Le nouveau Honda HR-V 2021 arrive

Sur le plan esthétique on retrouve ce que Honda a appelé Conception silencieuse, ou ce qui revient au même, un design épuré, épuré sans frime d’aucune sorte. Cette philosophie se retrouve à l’avant, où se détache une calandre semi-carénée, un pare-chocs sans aucune ornementation et quelques phares à LED fins et allongés.

Le côté continue avec les mêmes canons car il n’apprécie aucune ligne de tension pour accueillir l’arrière. Ici apparaissent quelques pilotes réunis par une rangée de feux LED et un portillon et un pare-chocs dans lesquels on n’observe toujours aucune exagération esthétique.

Quelque chose de similaire se produit dans la cabine de la main de un tableau de bord numérique, un volant complètement rond et un écran du système d’infodivertissement légèrement surélevé. Il convient également de mentionner les commandes de climatisation qui, malgré les tendances du marché, sont physiques.

Mais le point le plus intéressant du nouveau Honda HR-V se trouve vraiment dans sa partie mécanique. Ici se trouve un propulseur à combustion à cycle Atkinson de 1,5 litre qui, avec deux moteurs électriques, produit 131 ch et 253 Nm de couple. Dans des conditions normales, l’un des moteurs électriques est responsable du déplacement de la voiture, tandis que celui à essence agit comme un générateur et n’entre en action que lorsque beaucoup de puissance est demandée. Pour le moment, la capacité de la batterie est inconnue.

Avec tout cela, le Honda HR-V 2021 Il est maintenant prêt à frapper l’asphalte, un événement qui aura lieu en Espagne en février 2022. Ce sera l’une des deux stars de Honda l’année prochaine, car il lancera également la nouvelle Civic (également hybride). Ce ne sont que deux pointes de l’iceberg de la stratégie ambitieuse de la marque, qui veut atteindre le zéro émission d’ici 2035 et pour cela elle investira 38 000 millions d’euros en six ans.

Cet article a été publié dans Top Gear par Javier López.