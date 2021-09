Honda ne compte pas sur Hamilton pour un quatrième PU

Bien que les Américains soutiennent largement les efforts de réinstallation des réfugiés afghans aux États-Unis, ils sont considérablement plus susceptibles d’accueillir des Afghans qui ont travaillé directement aux côtés des troupes américaines pendant l’effort de guerre de 20 ans que ceux qui ne l’ont pas fait. Un nouveau sondage de Vox et Data for Progress […] More