Honda « ne sait pas » s’il y aura des larmes ou des sourires à Abu Dhabi

À l’approche de la dernière course de cette saison avec le titre mondial en jeu, le chef de Honda, Masashi Yamamoto, a déclaré qu’il ne savait pas s’ils « souriraient ou pleureraient » dimanche soir.

Max Verstappen participe au Grand Prix d’Abou Dhabi à égalité avec Lewis Hamilton avec 369,5 points.

C’est cependant le pilote Red Bull qui maintient la P1 car il a remporté plus de courses que Hamilton, neuf à huit.

Le scénario de dimanche est très simple, celui qui terminera devant sera couronné champion du monde de F1 2021.

Pour Verstappen, ce serait son premier titre alors que Honda était impliqué pour la dernière fois dans une victoire au championnat des pilotes en 1991 lorsqu’Ayrton Senna a remporté le titre avec McLaren-Honda.

Cela promet d’être une journée douce-amère pour Honda, peu importe le déroulement de la bataille pour le championnat.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi marque la dernière course du constructeur japonais en F1, Honda ayant annoncé l’année dernière son départ après la saison 2021, Red Bull prenant en charge la direction des groupes motopropulseurs.

« Enfin, nous sommes arrivés à la dernière course de la saison ici à Abu Dhabi », a déclaré Yamamoto.

« C’est un moment important et pas seulement sur la piste, car ce week-end marque le point culminant des sept dernières années de Honda F1 en Formule 1.

« C’est donc avec des émotions mêlées de tristesse et de bonheur et de nombreux souvenirs, bons comme mauvais, que j’attends ce week-end dernier avec impatience.

« Cependant, il est également vrai que les championnats ne sont pas encore décidés et, avec Red Bull Racing, nous nous battons dur contre Mercedes et Lewis Hamilton pour les deux titres.

« Par conséquent, même si notre temps dans ce sport touche à sa fin, notre engagement à donner le meilleur de nous-même ce week-end est toujours aussi fort. »

La course de dimanche marque l’aboutissement d’un long et parfois difficile retour en Formule 1 pour Honda.

La société s’est d’abord associée à McLaren, mais après trois saisons misérables, elle est passée à AlphaTauri, alors connu sous le nom de Toro Rosso, avant de s’associer à Red Bull en 2019.

Honda a remporté 15 grands prix avec Red Bull et un avec AlphaTauri.

« Honda est revenu à la Formule 1 en 2015 et le projet ne s’est pas toujours bien déroulé », a déclaré Yamamoto, « avec beaucoup de hauts et de bas et c’était très difficile, surtout au début.

« Quand je repense à ces premiers jours, je suis très fier qu’aujourd’hui nous entamions la dernière course de notre dernière année, sur le point de nous battre pour le championnat.

« Gagner les titres a été notre rêve et nous y avons progressé pas à pas.

« Maintenant, ce rêve est presque à notre portée, mais honnêtement, je ne sais pas si nous sourirons ou pleurerons après la course de dimanche.

« Tous les membres de notre équipe participeront ce week-end, aux côtés de nos collègues de Red Bull Racing et de la Scuderia AlphaTauri, prêts à montrer l’esprit de défi de Honda.

« Nous suivrons nos rêves jusqu’au drapeau à damier, des rêves que nous partageons avec nos fans qui nous ont soutenus dans les mauvais moments comme dans les bons et nous savons qu’ils seront avec nous alors que nous poursuivons ce rêve jusqu’au bout. fin et nous les en remercions.