Honda: Nous avons plus de puissance et …

Honda a mal chronométré son précédent départ en Formule 1 en tant qu’équipe à la fin de 2008, seulement pour que l’opération apparaisse en tant que merveilleuse équipe d’un an Brawn GP qui s’est depuis transformée en la puissante Mercedes de cette époque.

Une année de plus et l’histoire aurait pu être très différente pour le géant automobile japonais dont le quatrième (ou cinquième?) Chapitre en F1 prend fin cette année quand ils ont éteint leur programme Power Unit et ont remis les clés à Red Bull Powertrains Limited.

Il serait ironique que Max Verstappen et Sergio Perez dirigent l’équipe Red Bull en 2021, et tout indique que Honda a l’intention de laisser le sport sur une bonne note.

Le directeur technique Toyoharu Tanabe a déclaré à propos des munitions qu’ils ont livrées à Milton Keynes: «Afin d’améliorer nos performances, nous avons modifié bon nombre de nos composants PU afin d’avoir effectivement un nouveau PU pour cette saison.

«Par rapport à l’année dernière, le nouveau a plus de puissance, un centre de gravité plus bas et est très compact. Par conséquent, outre l’augmentation de puissance, le PU a également amélioré l’emballage général et donc les performances des voitures de nos deux équipes.

En plus d’être en tête des classements à la fin de la dernière journée des tests de pré-saison avec un doublé pour Verstappen et la recrue d’AlphaTauri Yuki Tsunoda, deuxième plus rapide; Perez a été le plus rapide dans la strophe du dimanche matin à Bahreïn avec un kilométrage solide couvert par le quatuor de voitures à moteur Honda.

Tanabe a rappelé: «Au cours des trois jours de test de pré-saison sur le même circuit de Sakhir que nous courrons ce dimanche, la Scuderia AlphaTauri Honda a bouclé le plus de tours de toutes les équipes et, combiné avec Red Bull Racing Honda, nos PU ont fait un total de 791 tours, soit 4 281 kilomètres.

«Cette charge de travail a produit de nombreuses données qui seront utiles du côté du PU et du châssis pour la course de ce week-end et les deux équipes étaient satisfaites de ce qu’elles ont accompli.

«Nous accueillons deux nouveaux pilotes dans la famille Honda F1, le très expérimenté et rapide Sergio Perez chez Red Bull et la jeune recrue Yuki Tsunoda chez AlphaTauri. Nous pensons qu’ils formeront un couple solide avec leurs coéquipiers respectifs, Max Verstappen et Pierre Gasly.

«Ce sera la dernière année de Honda en Formule 1 et nous pensons que nous sommes très bien préparés sur tous les fronts, du PU au châssis en passant par nos deux solides alignements de pilotes. Nous prendrons chaque course au fur et à mesure que nous nous efforçons d’atteindre notre objectif ultime de remporter le championnat du monde de Formule 1. »

«Le début de la série de l’année dernière a été retardé à cause de la pandémie, mais grâce aux efforts de la FIA et de la Formule 1, le championnat de cette année démarre plus ou moins à temps, même si le monde ressent encore les effets de Covid-19 », A déclaré Tanabe.

Honda a remporté six courses depuis son retour au sport en tant que fournisseur de moteurs de McLaren en 2015. Ce partenariat misérable s’est terminé après une saison 2017 triste. Toro Rosso est devenu le banc d’essai de Red Bull lorsqu’ils ont boulonné les PPU construits par les Japonais sur leurs voitures en 2018, avant que l’équipe senior ne leur emboîte le pas un an plus tard.

En 2019, le partenariat a terminé troisième du championnat des constructeurs de F1 et l’année dernière est allé mieux en tant qu’équipe de deuxième place à Mercedes. Cette année, ils se dirigent vers les starting-blocks dans peut-être leur meilleure forme de pré-saison depuis quelques années.