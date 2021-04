Honda pense que Red Bull pourrait pousser le moteur plus fort

Honda doit étudier si son moteur peut être poussé plus fort dans les courses après ce qu’ils considéraient comme un «résultat décevant» au Grand Prix de Bahreïn.

Max Verstappen a terminé deuxième pour Red Bull lors de l’ouverture de la saison 2021 après avoir échoué à compléter un dépassement légal sur Sir Lewis Hamilton, qui a effectué ses deux arrêts aux stands plus tôt que le Néerlandais et a effectué le dégagement pour gagner la position de piste.

Sergio Perez, à ses débuts avec Red Bull, a terminé cinquième après être parti de la voie des stands. Honda a également propulsé AlphaTauri, dont la recrue Yuki Tsunoda a terminé neuvième à son arc en F1 tandis que Pierre Gasly s’est retiré vers la fin après avoir lutté après une collision au premier tour avec Daniel Ricciardo.

Honda se retire de la Formule 1 à la fin de cette année et après avoir tout mis en œuvre pour essayer de surpasser le groupe motopropulseur Mercedes, le rythme de Verstappen à Bahreïn – en particulier en qualifications – a suggéré que l’objectif avait été atteint.

Mais le constructeur japonais estime qu’il aurait dû célébrer une victoire à Bahreïn et va enquêter pour voir si son moteur peut être utilisé de manière encore plus agressive dans les courses futures pour s’assurer que de nouvelles opportunités ne sont pas perdues.

Bien que les mêmes modes de moteur doivent être utilisés à la fois dans les qualifications et les courses, il est encore possible de faire varier une foule de facteurs tels que la stratégie de déploiement d’énergie.

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

« Nous examinerons et examinerons les données », a déclaré le directeur technique F1 de Honda, Toyoharu Tanabe, cité par Motorsport.com.

«Nous devons voir à quel point le groupe motopropulseur a été épuisé pendant la course et nous l’utiliserons ensuite en fonction des caractéristiques de chaque circuit à l’avenir.

«Nous prévoyons de vérifier si l’utilisation était optimale. Fondamentalement, je pense qu’il peut être utilisé sans problème, mais je prévois de réfléchir à ce que je devrais faire pour l’utiliser correctement à l’avenir.

Tanabe était satisfait de la performance globale de Red Bull, mais sa satisfaction a été tempérée par le fait que Verstappen manquait juste d’ajouter la victoire à la pole position.

«Ce fut un résultat décevant», a déclaré Tanabe. «Mais Max a pu concourir pour la victoire dans la première course de l’année et je pense que c’est une chose positive de voir une telle performance. Je pense que c’était une bonne course pour la première course de la saison.

«Nous avons fait ce que nous pouvions. Je pense que la stratégie de l’équipe était également optimale. Cependant, je pense que le manque de résultats signifie que ce n’est toujours pas suffisant. Si quelqu’un me demandait «êtes-vous satisfait à 100%?» Je devrais dire non.

Mais au moins, Red Bull a commencé la nouvelle saison de manière beaucoup plus compétitive que Mercedes.

« L’année dernière, nous n’avons pu gagner que lorsque tout s’est bien passé », a déclaré Tanabe. «En ce qui concerne la différence avec Mercedes, je pense que cette année, nous sommes dans une meilleure position.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook