Honda Power remporte sa première victoire aux États-Unis depuis 30 ans · .

Max Verstappen a remporté sa huitième victoire en 2021 dans le Grand Prix des États-Unis, prolongeant son avance en tête du classement du championnat.

Une seule fois dans l’histoire de la Formule 1, un pilote a remporté plus de huit courses en une saison et n’a pas remporté le titre. C’était Lewis Hamilton lorsqu’il a remporté 10 courses en 2016, soit une de plus que le champion Nico Rosberg.

Il est clair depuis un certain temps que Hamilton est le seul rival réaliste de Verstappen dans le championnat, et c’est presque aussi le cas mathématiquement. Valtteri Bottas est le seul pilote restant à pouvoir battre les deux premiers pour le titre. Sergio Perez a peut-être finalement fait son entrée dans le top quatre du championnat, mais il n’est plus en mesure d’atteindre la première place, même s’il devait remporter les cinq victoires, les cinq points bonus de la pole position et la victoire de qualification au sprint unique disponible sur les manches restantes. .

Avec cinq courses restantes, Verstappen pourrait encore égaler le record du plus grand nombre de victoires en une saison, 13, établi par Michael Schumacher en 2004 et Sebastian Vettel en 2013. Les deux championnats étaient plus courts que la campagne de 22 courses de cette année.

Red Bull a remporté ses 199e et 200e podiums. La victoire de Verstappen a donné aux moteurs Honda leur première victoire en Formule 1 en Amérique depuis 30 ans. Leur dernière victoire aux États-Unis est survenue avec Ayrton Senna à Phoenix en 1991. La F1 n’est pas revenue en Amérique pendant neuf ans après cette course.

En plus de sa 18e victoire, Verstappen a enregistré sa 12e pole position, ce qui le place à égalité avec Gerhard Berger et David Coulthard.

Ce dernier a marqué le premier podium de Red Bull au Grand Prix de Monaco en 2006. Avec Verstappen et Perez atteignant le podium dimanche, Red Bull a enregistré sa 200e apparition sur la tribune. Quatre équipes – Ferrari, McLaren, Williams et Mercedes – ont marqué plus de podiums dans l’histoire de la F1. Cependant, au cours des 15 années qu’il a fallu à Red Bull pour accumuler un double siècle de podiums, Williams n’en a réussi que 20.

Après avoir décroché sa 100e victoire plus tôt cette année, Hamilton est en passe de devenir le premier pilote à marquer 200 podiums. La deuxième place dimanche était sa 177e.

Ce n’était que la deuxième victoire de Red Bull dans le Grand Prix des États-Unis. Leur précédent triomphe remonte à 2013 avec Sebastian Vettel.

La troisième place de Perez signifie qu’il a éliminé Lando Norris des quatre premières places du championnat, auxquelles le pilote McLaren s’est accroché de manière impressionnante toute l’année jusqu’à présent. Norris a commencé la saison brillamment, terminant toutes sauf une des 10 premières courses dans le top cinq, mais dans les sept courses puisqu’il ne s’est placé qu’une seule fois dans le top six.

Les deux pilotes Alpine n’ayant pas terminé, l’équipe a réalisé sa première course sans point depuis la manche d’ouverture de la saison à Bahreïn. Cependant Yuki Tsunoda a marqué des points pour la première fois depuis le Grand Prix de Hongrie, terminant neuvième.

