Honda présente son « armada » pour le Dakar

10/12/2021 à 14:36 ​​CET

L’équipe championne du Dakar 2021 a été habillé en long pour célébrer la présentation des équipes officielles Honda HRC pour la nouvelle saison 2022. Le renouvellement Équipe Monster Energy Honda maintient son objectif de revalider la victoire de la course la plus difficile au monde, le Rallye Dakar, remportée la saison dernière.

Sans aucun doute, s’il y a quelque chose de plus difficile que d’atteindre un objectif, c’est de réitérer le succès. Et, après la dernière édition du Dakar, il était clair que le Monster Energy Honda Team est prêt à répéter les succès autant de fois que possible. Pour cette raison, il présente une formation avec un mélange de jeunesse et d’expérience qui font de l’ensemble un obstacle redoutable pour atteindre le but marqué.

L’alliance entre Honda et Monster Energy est solide depuis 5 saisons maintenant, et en conséquence, l’équipe a non seulement remporté de grands succès, mais a également progressé dans le Rallye Tout-Terrain pour devenir l’équipe la plus admirée de tout le bivouac.

Lors du Dakar 2021, l’équipe Monster Energy Honda Team était forte, non seulement en remportant des étapes et en menant la course, mais avec plusieurs pilotes capables d’occuper les premières places. De plus, la Honda CRF450 RALLY privilégiait cet aspect, car non seulement la puissance, mais la fiabilité hautement prouvée de la machine, plaçaient régulièrement les quatre pilotes de l’équipe aux premières places. Il sera difficile de répéter les succès, mais les quatre pilotes de l’équipe ont accepté cet énorme défi.

Ricky BrabecL’Américain, champion en 2020 et vice-champion en 2021, portera la plaque numéro 2 sur sa Honda CRF450 RALLY. Quatre étapes remportées l’année dernière et allant de moins en plus chaque jour pour finir par se battre pour la victoire & mldr; Que pourrais-tu vouloir de plus?

José Ignacio ‘Nacho’ Cornejo Il reviendra en Arabie Saoudite pour finir avec un meilleur goût en bouche que lors de la dernière édition, même si personne ne pourra ravir à la jeunesse chilienne de vingt-sept ans la victoire d’étape et les trois jours qu’il a été menant la course.

Joan Barreda, avec son numéro fétiche : 88. Il y a peu à dire sur qui a le plus grand nombre de victoires en moto pour un pilote actif et ne donne jamais rien pour perdu. Qui ose abaisser Bang Bang parmi les candidats au triomphe final ?

Pablo Quintanilla est le nouveau pilote du Monster Energy Honda Team. Il est monté deux fois sur le podium du Dakar et détient deux titres de champion du monde ; un bon dossier. Le nouvel ajout sera plus que jamais vu cette année.

Le Rallye Dakar 2022 débutera le 1er janvier à Ha’il et, après 12 étapes et une journée de repos, se terminera à Djeddah le 14 janvier. Le Dakar 2022 sera également la première manche du nouveau Championnat du Monde des Rallyes Tout Terrain.

Ruben faria

Gerente générale

Il reste moins de 25 jours avant le départ du Dakar et le Monster Energy Honda Team est presque prêt à relever le grand défi de l’année. Les motos, les équipements et les véhicules sont déjà en route pour Djeddah. Les pilotes : Ricky Brabec, José Ignacio Cornejo, Joan Barreda et le nouveau pilote de l’équipe Pablo Quintanilla ont une très bonne préparation pour le Dakar, comme on a pu le voir lors de la dernière course de l’année, qui s’est terminée par un grand triomphe pour Quintanilla. 2020 Et en 2021, l’équipe Monster Energy Honda a remporté la victoire dans la course et lors de la dernière édition, nous avons obtenu un excellent résultat en plaçant deux motos sur les deux premières positions du podium final. Cette année 2022 nous avons le rôle des favoris, celui de l’équipe à battre, et c’est pourquoi nous devons nous préparer dur et bien pour affronter la course et tenter le triplé. Le Dakar est une course très dure, très compliquée, où les détails sont très importants et gagner le Dakar n’est pas une question de chance : il faut être très bien pendant 12 jours de course. Vous devez être concentré en tant que pilote, en équipe, avec un bon vélo & mldr; Et nous ferons de notre mieux pour gagner. Le vélo est exceptionnel et nous avons travaillé sur la durabilité et la performance. L’équipe reste pratiquement la même que l’année dernière, avec une bonne ambiance, qui est l’un des principaux facteurs de réussite de l’ensemble.Le Dakar 2022 sera rude et difficile, avec plus de sable et de dunes que les éditions précédentes, avec quelques étapes -boucle, plus exigeante pour les pilotes. Il faudra être constant dans la course pour trouver le meilleur résultat pour l’équipe.

ricky brabec 2

2021 a été beaucoup d’entraînements jusqu’à présent. Malheureusement, nous sommes toujours dans la crise du Covid, il n’y a donc pas beaucoup de courses. Je ne me soucie pas plus de l’entraînement que de la compétition. C’est toujours bien de courir et d’être compétitif, mais c’est aussi bien de s’entraîner beaucoup. Je peux m’entraîner très près de chez moi, donc c’est très facile et très bénéfique de s’entraîner pour le Dakar 2022. Nous sommes passés très près de remporter une autre victoire en 2021. Malheureusement, deux revers majeurs nous ont hantés tout au long du rallye. Comme nous l’avons dit, nous savons comment nous former et nous savons exactement par où commencer, simplement en apprenant de 2019 à 2020 à 2021. Cette année, en vue de 2022, nous savons par où commencer la formation et nous savons comment nous former progressivement. J’espère voir comment vous nous avez aidés. Évidemment, l’objectif principal est le Dakar pour tout pilote Honda. Nous avons quatre très bons pilotes, forts et confiants. Malheureusement, je veux gagner, mais les trois autres aussi. Si une Honda gagne, ou deux, ou trois, ou qu’une seule monte sur le podium, c’est un effort d’équipe et une victoire d’équipe. Donc globalement, c’est notre objectif principal, gagner à nouveau le Dakar.

Pablo Quintanilla # 7

Je suis très heureux et excité de faire partie de l’équipe. Pour moi, c’est un honneur de faire partie de l’équipe qui a déjà remporté le Dakar lors de la dernière édition. Pour moi, c’est quelque chose que je recherche depuis toutes ces années. L’ambiance dans l’équipe est très agréable. La relation entre les pilotes, les mécaniciens et toutes les personnes qui travaillent ici est très agréable. C’est un honneur de faire partie de l’équipe et je pense que tous les pilotes veulent gagner le Dakar. Nous venons chaque année avec l’ambition de gagner la course. Pour moi, c’est un sentiment spécial. J’ai déjà terminé deuxième et troisième de la course. Je veux vraiment gagner. Mais l’important est d’améliorer mes compétences et mon rythme pour avoir une chance de gagner. Pour moi, il est important d’avoir une grande équipe derrière vous. Certaines choses que vous pouvez vous préparer avant la course, mais l’autre chose est que vous ayez le bon équipement, les bonnes personnes et le bon vélo pour y arriver. Je veux gagner. Je vais me préparer pour la victoire. Je ferai de mon mieux comme toujours. Je le donnerai à 100% chaque jour et à chaque étape. J’espère et souhaite que ce rêve se réalise.

José Ignacio Cornejo 11

La vraie pression, c’était quand j’étais corsaire. Je devais essayer de devenir professionnel. Je n’avais pas les ressources. Je m’amuse. Je vis le rêve. Courir professionnellement pour HRC. Se battre pour gagner le Rallye Dakar, le rallye le plus important au monde. Je ne ressens tout simplement pas la pression. L’Atacama était un très bon entraînement pour ce qui allait arriver. Bonnes conditions et bons itinéraires. J’ai eu beaucoup de plaisir. La pandémie ? Nous pensions que nous aurions plus de courses, mais certaines d’entre elles ont été annulées ou reportées, ce n’est donc toujours pas une année normale. C’était mieux que l’an dernier. J’ai pu faire quelques tests et quelques entraînements normaux et quelques courses avec l’équipe. L’année dernière, nous en avons fait un avant le Dakar. C’était sûr que c’était mieux que l’an dernier.

Joan Barreda 88

J’ai essayé de faire du bon travail tout au long de la saison. Nous avons commencé l’année avec le Rallye d’Andalousie et nous avons fait du bon travail. Nous avons également couru près de chez moi à Baja, en Espagne. C’était un grand rallye et j’ai montré une bonne vitesse. C’était une bonne formation pour faire tout ce travail. Cette année, nous avons beaucoup travaillé, notamment lors de la deuxième semaine du Dakar. C’est une course longue, différente des autres rallyes. Je pense que nous travaillons bien. Nous essayons d’être en bonne condition physique et mentale. Nous essayons de prendre soin de tous les petits détails. Avec tout cela ensemble, avec une très bonne moto et une excellente équipe, nous sommes convaincus que nous pouvons faire du bon travail.