Honda prévoit trois autres victoires pour Max Verstappen avant la fin de la saison

Masashi Yamamoto de Honda a prédit que Max Verstappen remporterait trois des six dernières courses de la campagne 2021.

Le Néerlandais mène actuellement Lewis Hamilton de six points au championnat des pilotes, mais beaucoup pensent que les six dernières pistes conviennent plus à la Mercedes qu’à la Red Bull.

Alors que l’équipe de Verstappen sera la favorite dans les hautes altitudes du Mexique et du Brésil, Mercedes a connu plus de succès en Amérique et à Abu Dhabi dans le passé, tandis que les deux nouvelles pistes au Qatar et en Arabie saoudite sont des quantités inconnues, mais favorisent sans doute aussi l’Allemand équipe passant par la mise en page.

Yamamoto, directeur général de Honda, pense que le joueur de 24 ans peut l’emporter à Abu Dhabi ainsi qu’à Mexico et Sao Paulo.

« Je suppose que Max veut garder la tête, surtout après les courses au Mexique et au Brésil », a-t-il déclaré à as-web.jp selon Formula Passion.

« Et globalement, je pense que nous pourrons remporter trois autres victoires : en plus des courses que nous venons de mentionner, je pense que nous pourrons remporter du succès à Abu Dhabi.

« Je ne veux rien dire sur le Qatar et l’Arabie saoudite parce que nous ne les connaissons pas encore. »

Je suis très content de P2️⃣ ! Il n’a pas été facile de gérer les pneus pendant toute la course, mais nous avons maximisé le résultat. Avec @SCecoPerez sur le podium, une bonne journée pour l’équipe couronne #KeepPushing #TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/a1n9a9nEMB – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 10 octobre 2021

Verstappen a pris la tête du classement la dernière fois en Turquie, terminant en P2 tandis que Hamilton n’a pu franchir la ligne qu’en P5.

Le septuple champion du monde a eu du mal à dépasser l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda avant d’être repoussé par le Taureau rouge de Sergio Perez peu de temps après.

Yamamoto a été impressionné par les deux, ainsi que par Pierre Gasly qui a terminé juste derrière Hamilton.

« C’était une course dans laquelle les trois [other] Hondas a travaillé en équipe pour aider Verstappen à atteindre sa deuxième place », a-t-il déclaré.

« Tous les quatre, dans l’ensemble, ont fait un excellent travail, en commençant par Tsunoda, puis en passant par Perez et Gasly : ils ont tous réussi à mettre la pression sur Hamilton.

« Terminer avec deux pilotes sur le podium était un excellent résultat, et les voir célébrer avec le costume inspiré du drapeau japonais était particulièrement excitant.

« Spécifiquement. J’aimerais faire mes compliments à Tsunoda ; il a résisté à Lewis pendant huit tours, tandis que tout le monde a abandonné en un tour. Il n’a fait aucun mouvement incorrect et c’est dommage qu’il ait fait un tête-à-queue au 22e tour.

« Perez a également été impressionnant dans la façon dont il a réagi à Hamilton lui-même, puis a dépassé [Charles] Leclerc s’empare de la troisième place.