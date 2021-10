Honda réagit au geste de Red Bull sur le podium au Grand Prix des États-Unis

Honda a exprimé sa gratitude à Red Bull après deux courses avec des livrées spéciales en leur honneur qui ont toutes deux abouti à un double podium.

Au Grand Prix de Turquie, une palette de couleurs blanche et rouge unique a été utilisée sur la RB16B le week-end où le GP du Japon aurait dû avoir lieu, avec Max Verstappen et Sergio Perez – portant des combinaisons de course assorties à leurs voitures – terminant deuxième et troisième respectivement.

Pour le Grand Prix des États-Unis, Red Bull est revenu à sa couleur de base bleu foncé traditionnelle, mais l’aileron arrière était orné de la marque Acura – de même que celle de l’équipe « soeur » AlphaTauri – pour représenter la division des véhicules de luxe de Honda qui a été initialement lancée en Amérique du Nord.

Cette course s’est avérée encore plus fructueuse, Verstappen l’emportant pour porter son avance au Championnat du monde des pilotes à 12 points et Perez occupant à nouveau la troisième place.

En raison de son départ du sport à la fin de la saison, Honda espère tirer sa révérence avec au moins un titre dans le sac et était reconnaissant que son directeur général de F1, Masashi Yamamoto, ait eu la chance de récupérer le trophée du constructeur vainqueur à Austin. .

Je n’ai jamais… été sur le podium 😁🍾 #PoweredByHonda pic.twitter.com/geHiu3LSQ0 – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 24 octobre 2021

« Max remportant la pole et Checo le rejoignant sur le podium à la troisième place est un excellent résultat pour Honda et pour Red Bull Racing », a déclaré le directeur technique F1 de la société japonaise, Toyoharu Tanabe, dans le bilan de la course par Honda.

« C’est notre deuxième double podium consécutif et les deux ont été réalisés avec des livrées spéciales, les voitures blanches des « fans de Honda » en Turquie et ici avec la marque Acura remplaçant Honda sur les quatre voitures.

« C’était super de voir Yamamoto-san récupérer le trophée sur le podium et nous apprécions vraiment ce geste de Red Bull. »

Tanabe était naturellement également ravi de voir une performance encourageante de son compatriote Yuki Tsunoda, qui a terminé neuvième pour AlphaTauri à Austin pour marquer ses premiers points depuis la pause estivale un jour où son coéquipier Pierre Gasly a dû abandonner après seulement 15 tours.

« Yuki a pris un excellent départ, dépassant deux voitures, et après cela, il a très bien conduit pour ramener les points pour la neuvième place », a déclaré Tanabe.

« C’était sa deuxième apparition consécutive en Q3 et ses premiers points depuis la Hongrie, nous espérons donc qu’il maintiendra cet élan jusqu’à la fin de la saison.

« C’était dommage que Pierre, aussi rapide ce week-end, ait dû abandonner à cause d’un problème de suspension.

« Vient ensuite un autre grand prix spécial car il s’agit de la course à domicile de Checo au Mexique. Il ne reste que cinq courses à disputer, mais ce sera une course longue et difficile jusqu’à la fin de la saison au cours de laquelle chaque course compte beaucoup et nous prévoyons de faire de notre mieux dans chacune d’elles.