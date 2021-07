Honda réagit aux “performances parfaites” de Max Verstappen

Le directeur technique de Honda, Toyoharu Tanabe, a décrit la victoire de Max Verstappen au Grand Prix d’Autriche comme une “performance parfaite” du pilote Red Bull.

Verstappen a décroché un nouveau record en Formule 1 autour du Red Bull Ring en devenant le plus jeune pilote à avoir atteint le « Grand Chelem » – ou « Grand Chelem » en prenant la pole position, en menant chaque tour de la course, en remportant la victoire et le tour le plus rapide. .

Maintenant assis à 32 points au-dessus de son rival pour le titre Lewis Hamilton, Verstappen était en contrôle total de la course dès le départ, créant suffisamment d’écart pour faire un arrêt supplémentaire au stand et terminer encore 17 secondes devant Valtteri Bottas derrière en P2.

Dans le processus, le leader du championnat du monde est également devenu le premier pilote d’une voiture à moteur Honda à remporter trois Grands Prix consécutifs depuis Ayrton Senna en 1991 – et Verstappen lui-même a admis après la course qu’il était “étonné” par la qualité du week-end. pour lui.

Tanabe de Honda a également fait l’éloge de la performance du Néerlandais.

“C’était encore une performance parfaite de Max Verstappen”, a déclaré Tanabe, cité par RacingNews365. “Il est parti de la pole position, a mené chaque tour et a réalisé le tour le plus rapide en course et a remporté pour la troisième fois consécutive ce qui était la cinquième victoire consécutive de Red Bull Honda.”

“Verstappen a contrôlé la course et ce fut une autre journée très mémorable sur le circuit local de Red Bull”, a poursuivi Tanabe, avant de passer en revue le reste des performances des pilotes Honda, à commencer par Sergio Perez.

« Il est retombé au 10e rang et a subi quelques pénalités, ce qui a rendu l’après-midi difficile », a-t-il déclaré. “Il n’a jamais abandonné et dans les circonstances, P6 est toujours un bon résultat.”

Pôle position ✅

Mené à chaque tour ✅

Victoire de la course

Tour le plus rapide ✅ Max Verstappen a décroché un autre record #F1 au Grand Prix d’Autriche 👏 pic.twitter.com/Gx8lrtwGAj – Planète F1 (@Planet_F1) 6 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Ce fut cependant une journée bien plus délicate pour AlphaTauri. Après une séance de qualification impressionnante qui a vu Pierre Gasly et Yuki Tsunoda se qualifier respectivement P6 et P7, ils ont tous les deux chuté dans l’ordre de la course.

Gasly est tombé au bas de l’échelle des points, mais Tsunoda a fait une tige pour son propre dos en économisant deux pénalités de cinq secondes pour avoir franchi la ligne blanche à l’entrée des stands – faisant la même erreur deux fois alors qu’il est finalement revenu à la maison P12.

« L’évaluation de Tanabe n’était pas élogieuse sur la performance de l’équipe junior, mais ils espèrent maintenir leur séquence de victoires à Silverstone la prochaine fois.

« Tant Pierre Gasly que Yuki Tsunoda ont eu un peu de mal avec la vitesse au nom d’AlphaTauri. Gasly s’est battu pour la neuvième position, tandis que Yuki n’a pas dépassé la 12e place », a-t-il déclaré. « Après les bonnes performances aux essais et aux qualifications, c’était carrément décevant.

« Nous allons essayer de maintenir le rythme. Avec nos quatre voitures, nous espérons obtenir un meilleur résultat dans une autre course à domicile pour Red Bull et Honda, car les deux sont basés non loin du circuit. Nous attendons également avec impatience le nouveau format avec les qualifications pour le sprint.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !