Honda révèle une mise à niveau secrète introduite à Spa

Honda a révélé avoir apporté une mise à niveau du moteur sur laquelle ils travaillaient depuis plusieurs années au Grand Prix de Belgique.

Le constructeur japonais quittera le sport à la fin de la saison, et aura la chance de tirer sa révérence avec style avec Taureau rouge enfermé dans une lutte serrée pour le titre avec Mercedes.

Max Verstappen mène le championnat des pilotes avec cinq points d’avance sur Lewis Hamilton, Mercedes 18 devant Red Bull au classement des constructeurs.

Au moment de leur départ, ils ont avancé d’un an l’introduction d’un certain nombre de mises à niveau initialement prévues pour la campagne 2022 afin d’augmenter les chances de l’équipe de l’emporter.

Il s’avère que la dernière de ces améliorations a été apportée au Grand Prix de Belgique sous la forme d’un nouveau réservoir d’énergie sur lequel on travaille depuis des années.

“Cette nouvelle ES a été développée dans le cadre d’un projet qui a duré plusieurs années, dans le but de combiner des améliorations de l’efficacité énergétique avec des réductions significatives de poids”, a déclaré le responsable du développement du groupe motopropulseur, Yasuaki Asaki.

« Au cours de ce qui sera la dernière saison de l’entreprise dans le sport, Honda F1 a réussi à introduire la nouvelle ES – équipée d’une cellule de batterie plus légère, à faible résistance, très efficace et ultra-élevée – juste à temps pour le début de la seconde moitié de saison.

« Afin d’atteindre l’objectif ultime de vaincre Mercedes et de remporter le championnat avant de quitter la F1 à la fin de la saison 2021, nous avons reconnu la nécessité d’améliorer les performances.

“En tant que tel, le plan de développement de la nouvelle ES a été considérablement avancé de l’objectif initial de 2022 à l’introduction au cours de la saison 2021.”

ɴᴏ ᴡᴏʀᴅs 🔥 Je suis tellement heureux de gagner mon Grand Prix à domicile et l’Orange Army, tout simplement incroyable 🙌 🧡 C’était une performance d’équipe incroyable, merci beaucoup, @redbullracing et @HondaRacingF1 🤘 Une journée inoubliable #KeepPushing 🇳🇱 #DutchGP pic.twitter.com/WI1gDEkVUI – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 5 septembre 2021

Avec le recul, la mise à niveau semble avoir été efficace jusqu’à présent, avec Verstappen étant l’homme le plus rapide en piste à Spa et à Zandvoort, décrochant la pole position et la victoire dans les deux, même si la première s’est avérée être une course de deux tours.

Honda a dû travailler extrêmement dur pour le préparer si longtemps avant la date prévue, mais était heureux de le faire car la technologie profitera également à l’entreprise en dehors de la F1.

“Même après que Honda quitte la F1, cette nouvelle technologie de batterie contribuera énormément à la future technologie de Honda”, a ajouté Asaki.

« Créer une société neutre en carbone, mener l’avancement de la mobilité et permettre aux gens partout dans le monde d’améliorer leur vie quotidienne. »

