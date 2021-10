Red Bull n’a peut-être pas remporté la victoire, mais Honda est toujours satisfait du résultat du Grand Prix de Turquie.

Mercedes a prouvé qu’il avait l’avantage sur ses rivaux au titre tout le week-end à Istanbul Park, bloquant la première ligne des qualifications et remportant confortablement la course grâce à Valtteri Bottas.

Compte tenu de leurs machines inférieures, les meilleurs pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Perez pouvait terminer en P2 et P3, mais avec Lewis Hamilton en train de récupérer pour prendre P5, Red Bull a encore perdu du terrain face à l’équipe allemande dans le championnat des constructeurs.

Néanmoins, le directeur technique de Honda, Toyoharu Tanabe, est satisfait du résultat et pense qu’il sera important dans le cadre des combats pour le titre.

« C’était agréable de voir les deux Taureau rouge Pilotes Honda de course sur le podium dans leurs combinaisons de course spéciales », a déclaré Tanabe.

« Bien sûr, nous voulons toujours gagner, mais étant donné la rapidité de Mercedes tout le week-end, nous avons tiré le meilleur parti de notre package et avons obtenu un bon résultat.

« Max a brillamment conduit comme d’habitude pour terminer là où il a commencé et Checo a montré ses compétences en gestion des pneus, dépassant ceux qui l’ont précédé pour terminer sur le podium grâce à une très bonne performance.

« Ce résultat était très important pour la lutte pour le titre d’ici la fin de la saison. »

La course à Istanbul Park a remplacé la course à domicile de Honda, le Grand Prix du Japon, au calendrier, celle de Suzuka étant annulée en raison de la pandémie.

Avant le week-end de course, Tanabe a admis que lui et ses collègues étaient déçus à ce sujet, mais dit que cela a fourni à Red Bull et AlphaTauri, qui ont tous deux exécuté des conceptions spéciales Honda sur leurs voitures, une motivation supplémentaire.

« Ce devait à l’origine être le week-end du Grand Prix du Japon et nos deux équipes étaient donc très motivées », a-t-il ajouté.

« Nous espérons que nos fans japonais ont apprécié de voir les voitures à moteur Honda terminer avec un double podium et trois pilotes dans le top six. C’était un très bon résultat.

« Il ne reste plus que six courses à disputer, réparties entre les Amériques et le Moyen-Orient et nous continuerons à faire de notre mieux et terminer l’année en beauté. »