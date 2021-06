Honda s’attend à ce que Mercedes riposte

Bien que ravi de la victoire de Sergio Perez en Azerbaïdjan, Honda s’attend à ce que Mercedes revienne au combat après quelques courses difficiles.

Après une sortie très difficile à Monaco, Mercedes s’est rendu à Bakou dans l’espoir de mettre ce cap derrière eux.

Les premiers signes étaient loin d’être prometteurs, mais lors des qualifications, Lewis Hamilton a creusé profondément pour se hisser au premier rang, bien que Valtteri Bottas ait continué à lutter dans la sœur W12.

Mais la victoire de la course allait de loin à Red Bull et Max Verstappen, jusqu’à ce qu’une crevaison de pneu l’élimine du GP d’Azerbaïdjan, laissant Hamilton et Perez se battre pour la victoire après le redémarrage de la course.

Hamilton a semblé avoir effectué le dépassement dans le virage 1, mais après avoir accidentellement actionné un interrupteur qui a modifié ses freins, il s’est verrouillé et s’est engagé dans la voie de secours, abandonnant les points et laissant Perez libre de remporter la victoire.

Honda a également propulsé Pierre Gasly sur un podium à Bakou, mais ils ne feront pas l’erreur de compter les sept fois champions Pilotes et Constructeurs Mercedes.

“A l’exception de la chute de Verstappen, ce fut une bonne course pour Honda”, a déclaré leur directeur technique Toyoharu Tanabe aux médias japonais, dont Motorsport.com.

« C’était la première course dans laquelle nous nous sommes engagés en tant que leaders à la fois dans les championnats des pilotes et des constructeurs. Nous pouvons travailler vers la prochaine course dans cette même position. Il y a encore des domaines à examiner, mais le résultat de cette course était bon.

« Quatre voitures ont atteint la Q3 et deux voitures étaient sur le podium. À cet égard, je pense que les voitures et les groupes motopropulseurs de nos deux équipes ont évolué plus que jamais.

“Mercedes, cependant, ne reste pas immobile, ils vont riposter. Ce résultat est bon, mais cela ne veut pas dire que nous serons bons dans les prochaines courses.

Les seconds conducteurs étaient un sujet brûlant de débat à Bakou. Alors que Bottas pataugeait pour Mercedes, terminant sans un point, Perez s’est levé et a sauvé la journée pour Red Bull après le malheur de Verstappen.

Yuki Tsunoda a quant à lui fait doubler les points pour AlphaTauri en franchissant la ligne P7, alors Tanabe a tenu à louer le travail de Perez et de Tsunoda.

« Il est important que les deux pilotes marquent des points pour grimper dans le championnat des constructeurs. Même si un pilote est clairement le plus rapide, vous pouvez toujours perdre la course face à un concurrent en stratégie », a-t-il déclaré.

« Il est important pour les équipes de marquer des points avec les deux voitures. Dans cette course, Verstappen était devant et Perez derrière lui. Dans le passé, Mercedes partageait la stratégie des deux pilotes et pouvait attaquer Verstappen, qui conduisait souvent seul.

“Avec deux pilotes avec une vitesse similaire et une stratégie solide, il devient plus difficile pour la concurrence d’attaquer.”

