Honda s’efforce de mettre fin à “l’aventure en plein essor”

Avant leur 50e Grand Prix avec Red Bull, Toyoharu Tanabe de Honda a remercié Red Bull et s’est engagé à mettre fin à leur partenariat sur un « high ».

Après un an avec l’équipe junior de Red Bull, Honda a rejoint l’équipe senior en 2019 avec Max Verstappen remportant sa première victoire au Grand Prix d’Autriche.

Cependant, à mi-chemin de leur deuxième saison ensemble, Honda a annoncé que 2021 serait leur dernière année en Formule 1, la société citant une “période centennale de grande transformation” dans l’industrie automobile comme raisons.

Cette saison s’est avérée être l’année la plus réussie de Honda et Red Bull avec six victoires dans la première moitié du championnat.

Honda espère ajouter une septième à cela alors qu’ils célèbrent leur 50e Grand Prix avec Red Bull lors du Grand Prix de Belgique de ce week-end.

Le directeur technique de Honda, Tanabe, a déclaré : « C’est toujours bien de courir à Spa et ce week-end marque également un moment spécial pour nous, car la course de dimanche sera la 50e de Honda en partenariat avec Red Bull Racing.

« En peu de temps, nous avons obtenu d’excellents résultats dans cette ère hybride, comme notre première victoire en Autriche en 2019 et notre première pole en Hongrie la même année, ainsi que notre premier double podium avec Red Bull à Bahreïn 2020 et, plus récemment, le fait que nous ayons remporté cinq victoires consécutives cette année.

“Honda était de retour en Formule 1 depuis quatre ans avant de rejoindre Red Bull et nous n’avions même pas terminé sur le podium, nous avons donc parcouru un long chemin pour nous battre maintenant pour le championnat avec Red Bull. Cela est dû à beaucoup de travail acharné et à une excellente communication de la part de tout le monde chez Honda et Red Bull.

« À la veille de notre 50e course, je tiens à remercier Red Bull Racing pour leur approche ouverte et juste et la confiance qu’ils nous ont témoignée, partageant le même objectif. De plus, il ne faut pas oublier l’apport des pilotes sur cette période.

« Un autre facteur clé a été notre excellente coopération avec la Scuderia Toro Rosso en 2018, qui a jeté les bases du partenariat des deux équipes à partir de l’année suivante et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Il ne reste plus qu’une douzaine de courses pour le projet F1 de Honda et nous allons tous nous efforcer de terminer cette aventure en beauté.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, se dit “extrêmement fier” de ce que Honda et Red Bull ont accompli en peu de temps ensemble.

“Notre relation avec Honda s’est renforcée depuis que nous avons commencé à travailler ensemble au début de la saison 2019 de Formule 1”, a-t-il déclaré. « Nous sommes extrêmement fiers de notre succès commun à ce jour, avec 11 victoires et 32 ​​podiums en 49 départs.

“Spa marquera notre 50e course ensemble et c’est un grand moment pour réfléchir sur ce que nous avons accompli jusqu’à présent, bâtir sur ce succès et aussi remercier tout le monde chez Honda pour leurs efforts et leur engagement extraordinaires, qui nous ont permis d’être en position se battre pour un championnat cette année.