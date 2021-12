Honda Shogo, la voiture électrique pour divertir les enfants hospitalisés | Moteur

Honda lance l’initiative Project Courage, avec laquelle elle vise à faciliter le séjour des enfants à l’hôpital.

Si pour un adulte c’est dur passer quelques jours à l’hôpital, imaginez ce que cela signifie pour un garçon.

Non seulement c’est un changement radical de le soustraire à l’environnement et à la protection de ses parents, mais aussi doit déménager dans un bâtiment intimidant sur le chemin de la salle de test ou de traitement.

Mais, Et si les enfants pouvaient se déplacer à l’hôpital avec leur propre voiture électrique ? C’est la proposition du projet Projet Courage de Honda. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Honda Shogo est une voiture électrique miniature adapté pour être entraîné par enfants hospitalisés, à l’intérieur d’un hôpital.

L’idée est que les enfants peuvent l’utiliser pour se déplacer dans l’enceinte, et ainsi rendre vos rendez-vous d’examens et de soins bien plus agréables et ludiques.

Ce n’est pas un prototype : il est déjà utilisé à l’hôpital pour enfants de Children’s Health of Orange County (CHOC) en Californie.

Comme on le voit dans la vidéo, Honda shogo Il est adapté pour pouvoir insérer des instruments médicaux, la poche IV et d’autres dispositifs que de nombreux enfants malades doivent transporter en permanence.

Le volant est rectangulaire, avec un panneau plat, pour que les enfants à mobilité réduite puissent le saisir plus facilement, et aussi pour qu’il soit plus facile à nettoyer. Oui il n’y a pas de portes, pour en faciliter l’accès.

De plus, les enfants peuvent personnaliser la plaque d’immatriculation avec son nom. Et il y a un compartiment avant pour transporter un animal en peluche ou des jouets.

C’est un véhicule électrique conçu pour enfants entre 4 et 9 ans, très facile à manipuler. Il n’y a qu’un seul bouton pour démarrer ou arrêter la voiture, en plus de la conduite.

C’est la personne qui s’occupe de l’enfant, ses parents ou le personnel médical, qui règle la vitesse avec une télécommande. Vous pouvez conduire jusqu’à une vitesse comprise entre 1 et 8 km/h.

Les tests effectués à l’hôpital CHOC en Californie ont été très positifs. Les enfants adorent conduire la Honda Shogo et ils arrivent plus heureux et plus détendus pour les traitements, tout comme leurs parents.

La marque japonaise envisage d’étendre cette Projet Courage vers d’autres hôpitaux dans le monde.