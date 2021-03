Honda sur le défi de 23 courses avec trois moteurs

En disputant 23 courses avec trois moteurs sans pénalité, le directeur technique de Honda, Toyoharu Tanabe, devra réfléchir aux «développements futurs».

Cette saison marque la dernière course de Honda en Formule 1, le constructeur japonais annonçant l’an dernier qu’il quitterait le sport à la fin de 2021.

Honda a promis à l’époque de lancer une attaque complète sur les titres de cette année, déterminé à fournir à Red Bull et AlphaTauri le meilleur moteur qu’ils pouvaient construire.

Jusqu’ici tout va bien.

Max Verstappen a remporté la pole position pour le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison et a enchaîné avec une P2 dans la course de dimanche.

Sergio Perez a également marqué pour Red Bull tandis que la recrue d’AlphaTauri Yuki Tsunoda était neuvième.

« En termes de comparaison de puissance avec la Mercedes de l’année dernière, on peut dire que cette année est meilleure », a déclaré Tanabe à Auto Sport Web.

«Je ressens cela d’une vue plongeante sur le contexte de la course.

«C’est dommage que nous ayons raté la victoire après être parti de la pole position, mais d’un autre côté, nous avons pu nous battre au sommet du début à la fin.

«Je pense que c’était une bonne course pour la course d’ouverture de pouvoir démontrer de hautes performances.»

Un début de saison qui a définitivement mis en scène! 📺 Engagez la bataille en 2021 ⚔️👊 #BahrainGP #PoweredByHonda pic.twitter.com/KPbVn5IIqR – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 28 mars 2021

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Il y a eu, cependant, quelques soucis au cours du week-end.

Les voitures de Pierre Gasly et de Perez nécessitaient un nouveau magasin d’énergie et une nouvelle électronique de commande, tandis que la RB16B de Perez souffrait d’un problème électrique lors du tour de formation.

Il a réussi à faire redémarrer la voiture mais a dû démarrer la course depuis la voie des stands. Il s’est frayé un chemin jusqu’à la cinquième place.

«Perez s’est arrêté sur le tour de formation juste avant le départ. J’analyserai la cause, mais le courant a été complètement coupé pendant la conduite », a déclaré Tanabe.

«Je pensais que c’était la fin, mais heureusement, il a pu redémarrer et repartir du stand. Il est remonté à la 5e place à partir de la fin et a montré une course très forte.

Tanabe admet avoir vu la saison de 23 courses avec seulement trois moteurs avant que les pénalités ne soient encourues, ce qui impliquera un peu plus de réflexion de la part de Honda.

«Compte tenu de la contrainte de disputer 23 courses avec trois moteurs, je dois réfléchir aux développements futurs et aux différentes caractéristiques de chaque course», a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.