Honda « travaille toujours massivement » sur les performances de la RB18

Honda ne fait peut-être plus officiellement partie de la Formule 1, mais ils aident toujours Red Bull avec leurs performances RB18 – selon le Dr Helmut Marko.

Le motoriste japonais est parti vers le coucher du soleil à la fin de la saison 2021 après avoir aidé Max Verstappen à remporter le championnat du monde avec sa RB16B.

Mais Honda a cédé sa propriété intellectuelle à Red Bull et apportera son soutien à son nouveau département Powertrains pour la saison 2022 et au-delà.

Ce soutien se fait déjà jour alors qu’ils cherchent à aider Red Bull à éviter une baisse de puissance avec le passage du carburant E5 au carburant E10 en 2022.

Jusqu’à 20 chevaux pourraient être perdus lors du changement de mélange de carburant et Honda travaille sans relâche pour empêcher que cela ne se produise, Red Bull essayant d’ajouter plus d’argenterie à son armoire à trophées en 2022.

« Honda travaille massivement pour s’adapter », a déclaré Marko à la publication allemande Auto Motor und Sport. « Ce que j’entends est positif mais la performance n’est pas encore la même qu’en 2021.

« Mais vous devrez généralement attendre et voir à quoi cela ressemble en configuration de course. »

Marko a également révélé que Red Bull respectait toujours le calendrier de ses préparatifs pour 2022, bien qu’il soit impliqué dans une bataille jusqu’au bout avec ses rivaux Mercedes en 2021.

« Je n’ai reçu aucune information contraire », a répondu Marko lorsqu’on lui a demandé si tout se déroulait comme prévu.

« Nous travaillons 24 heures sur 24. Les Anglais ne sont pas de tels vacanciers. Ils ne connaissent que le lendemain de Noël.

Interrogé sur l’objectif pour 2022, Marko a répondu : « L’objectif principal est le titre de champion du monde.

«Mais avec un si grand changement de règle, vous ne pouvez jamais être sûr.

« Mercedes et nous avons le potentiel, les gens et la continuité. Cela indique encore une fois un duel au plus haut niveau d’autant plus qu’avec Hamilton et Verstappen, aucun autre pilote ne se présente. »