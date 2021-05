Honda va “ prendre des mesures ” après le DNF de Yuki Tsunoda

Toyoharu Tanabe dit que Honda enquête sur la cause du problème de pression de carburant qui a exclu Yuki Tsunoda du GP d’Espagne.

Tsunoda a été le seul pilote à abandonner sur le circuit de Barcelone, son AlphaTauri s’arrêtant sur le côté de la piste au virage 10.

Le rookie japonais n’a rien pu faire pour le faire démarrer, son moteur Honda venant de s’arrêter.

Le directeur technique de Honda, Tanabe, a révélé qu’il s’agissait d’un problème de pression de carburant, mais la cause n’est pas encore connue.

Ce qui est inquiétant pour Honda, surtout à la lumière de la quête de championnat de Max Verstappen, c’est un problème qui s’est développé à l’improviste.

“Nous avons eu un problème avec la pression du carburant, elle a chuté”, a expliqué Tanabe à AS-Web du Japon.

«Nous allons enquêter sur la cause et, si nécessaire, prendre des mesures avec les autres voitures, nous nous en occuperons.»

«Il était soudainement là, le moteur a manqué de carburant et donc la voiture s’est arrêtée.»

Tsunoda a déclaré à l’équipe immédiatement après que ses roues s’étaient bloquées et Tanabe a déclaré que c’était «ce qui se passe lorsque le moteur s’arrête».

TOUR 9/66 ⚠️ VOITURE DE SÉCURITÉ ⚠️ Tsunoda s’est arrêté au virage 10 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/TOP5mq40WE – Formule 1 (@ F1) 9 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Les trois autres voitures à moteur Honda, Verstappen, Sergio Perez et Pierre Gasly, ont toutes marqué des points dimanche.

Gasly a terminé dixième avec Perez P5 et Verstappen une fois de plus finaliste devant Lewis Hamilton.

Tanabe concède que le package Mercedes a «surpassé» la Red Bull Honda ce jour-là.

«Immédiatement après le départ, il [Verstappen] a dépassé Hamilton et a continué à courir du début au milieu », a-t-il déclaré.

«Cependant, Hamilton, qui est sorti avec une stratégie à deux arrêts, a rattrapé dur, et il a été dépassé vers la fin.

«En ce qui concerne la bataille pour la victoire, je pense que la puissance de combat et la stratégie combinées de Hamilton et de Mercedes ont surpassé Red Bull Honda.»

Quant à Perez, il a eu «du mal à dépasser en partant de la 8e place», précise Tanabe, ajoutant «à la fin, il a rattrapé la 5e place, mais les résultats des qualifications ont quand même fait écho.

Pour résumer la course de Gasly, il dit que le pilote AlphaTauri a été «pénalisé pendant 5 secondes sur la ligne blanche sur la grille de départ, mais le rythme de course était plutôt bon et il a réussi à revenir à la 10e place.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.