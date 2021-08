Honda veut quitter la Formule 1 avec “l’héritage” d’un titre

Honda est impatient de s’assurer de quitter la Formule 1 avec «l’héritage» d’ajouter un autre championnat du monde à sa collection.

L’implication de la société japonaise en F1 remonte à 1964, mais leur « moment d’or » était de 1986 à 1991 lorsque leurs moteurs ont propulsé Williams et McLaren à six championnats des constructeurs consécutifs et cinq titres de pilotes pour Nelson Piquet, Ayrton Senna et Alain Prost.

Depuis lors, Honda a été dans et hors du sport, mais sans autre succès significatif jusqu’à ce qu’il s’associe à Red Bull et AlphaTauri à partir de 2019.

L’automne dernier a été annoncée que Honda ferait de 2021 sa dernière saison dans un avenir prévisible en raison d’un changement de stratégie de l’entreprise.

Cela reste une possibilité réaliste, même si leurs grandes avances au classement respectif ont été anéanties lors des Grands Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie, avec Mercedes et Lewis Hamilton en tête.

L’ambition reste plus forte que jamais pour Honda de terminer son dernier relais de sept ans en Formule 1, qui a commencé de manière décevante chez McLaren, en atteignant le plus haut des objectifs.

“Ce programme de F1 se déroule mieux que le précédent parce que dans le dernier, nous venons de gagner une course”, a déclaré le directeur général de Honda F1 Masashi Yamamoto à The Race.

« Maintenant, nous avons cinq victoires consécutives et des pole positions, ce genre de choses.

“Plutôt que de comparer la troisième ère, qui est ce que nous appelons les années 2000, nous comparons à la deuxième ère [1983-1992], qui est le temps d’or.

« C’est notre objectif. Nous essaierons d’y parvenir. »

“Honda était de retour en Formule 1 depuis quatre ans avant de rejoindre Red Bull et nous n’avions même pas terminé sur le podium, nous avons donc parcouru un long chemin pour nous battre maintenant pour le championnat avec @RedBullRacing.” #PoweredByHonda – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 25 août 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Le succès que Honda a connu avec Red Bull justifie certainement leur décision de rester après les moments déprimants de leurs retrouvailles avec McLaren de 2015-17.

“C’est une très grande différence”, a déclaré Yamamoto. « Si nous avions arrêté après 2017, il ne resterait plus rien vraiment. Aucun héritage du tout.

“Mais si nous pouvons gagner le championnat et que nous partons après cette année, nos ingénieurs auront une grande confiance dans l’accomplissement. Ils sauront réussir. Ce serait vraiment quelque chose de grand pour Honda.

«Nous avons une motivation pour gagner le championnat, que nous partions ou restions.

“Mais les gens de Honda ont eu une autre étape de motivation lorsque nous avons appris que Honda partait fin 2021, en particulier d’un point de vue technique.

«Nous montrons maintenant de notre mieux, qui vient de nos sept années d’efforts. Si nous continuons et que nous atteignons l’objectif, nous pensons que nous montrerons à tout le monde ce que nous pouvons faire. »