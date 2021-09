“Honey Badger rage” de Daniel Ricciardo sort à Monza

Daniel Ricciardo faisait rage à la fin des qualifications à Monza après avoir brièvement pensé qu’il avait obtenu la P3 avant d’apprendre qu’il avait terminé P5.

L’Australien a rarement été à son meilleur lors de sa première saison au volant de McLaren, luttant pour maîtriser sa machine, mais il a semblé au sommet de son art lors des qualifications en Italie.

Après que lui et son coéquipier Lando Norris aient réussi à atteindre confortablement la Q3, le Britannique est allé un peu plus vite lors de leurs premiers runs, avec les deux non loin de Max Verstappen.

Il semblait que ce serait à nouveau le cas dans leurs derniers tours, avec Ricciardo sur l’autre pilote McLaren après les deux premiers secteurs.

Cependant, il a été rapide dans le secteur trois et a récupéré beaucoup de temps. En fait, à un moment donné, il était provisoirement en P3, et il pensait avoir fait assez pour sécuriser la place lorsqu’il a franchi la ligne.

Il dit que la rage l’a porté à travers le dernier secteur, et est revenu quand il a découvert qu’il commencerait en fait P5 dans la course de sprint, ce qui rend son surnom bien connu de Honey Badger d’autant plus pertinent.

« Oui, j’étais en colère. C’était de la rage pure », a-t-il déclaré à Sky Sports à propos de son puissant secteur trois.

«Je savais qu’il y avait du temps dans le dernier secteur, je savais ce que j’avais là-bas, mais oui, les deux premiers étaient juste une sorte de filet égal ou peu importe comment vous l’appelez, et je savais que je devais retirer quelque chose dans le dernier secteur.

« Je pensais que c’était suffisant. Je pense que j’étais troisième pendant un court instant, puis c’était quatrième, puis cinquième, donc c’est probablement ce qui a fait le plus mal. En fait, je pensais être troisième.

“Quand Tom m’a dit que j’étais cinquième et qu’il m’a dit les lacunes… Pas pour parler de moi, mais c’est honnêtement pourquoi je m’appelle le Honey Badger, car j’ai la capacité de retourner et de ressentir beaucoup de rage en peu de temps de temps.

“C’est donc ce que je ressens en interne, mais je vais être intelligent, le retenir et l’utiliser pour de bonnes raisons dans le sprint et la course.”

La bataille intra-équipe chez McLaren a été l’une des plus à sens unique cette saison, Norris prenant le plus souvent le dessus sur Ricciardo.

Alors qu’il l’a fait à nouveau lors des qualifications à Monza, l’Australien dit avoir raté une place parmi les trois premiers et ne pas battre Verstappen a fait plus de mal.

“Je suis plus frustré à propos de la troisième place, pour être honnête”, a-t-il ajouté.

“J’étais si proche de Max et évidemment Max a été le gars en qualifications ces derniers temps… Pour être si proche de ça et essayer d’être dans ce groupe [the top three] – ça fait un moment donc ça aurait été sympa.

» Mais… C’était positif, nous étions rapides, nous avions un bon écart avec les gars derrière nous. Nous, les cinq premiers, nous sommes un peu éloignés des gars derrière nous et je suis optimiste que nous pouvons tenir cela et regarder vers l’avenir, pour être honnête.

« Je ne veux pas être cinquième demain.