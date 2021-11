Les fans de Masked Singer ont été surpris lors de l’épisode de mercredi lorsque le nouveau venu, Beach Ball, a été démasqué pour révéler les stars de Here Comes Honey Boo Boo, Mama June Shannon et Alana « Honey Boo Boo » Thompson. La star de télé-réalité de 16 ans et sa mère, 42 ans, ont d’abord attiré l’attention sur Toddlers & Tiaras de TLC, mais les juges de The Masked Singer étaient loin de découvrir leur identité avant que le vote du public ne les envoie faire leurs valises.

Pendant leur bref passage dans l’émission, le duo mère-fille nouvellement reconnecté a vraiment impressionné les fans, interprétant une chanson classique des années 2000 dans leur double costume à deux visages. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur leur apparence, de leur passage sur scène aux indices qui ont amené certains fans sur leur piste.

« Fête aux États-Unis »

Avant d’être démasqué, le duo mère-fille a fait tout un show en tant que ballon de plage plein d’entrain, en chantant « Party in the USA » de Miley Cyrus. Bien que leur costume élaboré ne permette pas beaucoup de mouvement, la performance estivale a certainement impressionné les juges et le public.

Les suppositions des juges

Les juges n’ont pas eu beaucoup de temps pour déterminer qui se cachait sous le costume de ballon de plage, et leurs suppositions étaient visiblement partout sur la carte. Ken Jeong a deviné Kim et Khloe Kardashian, tandis que Jenny McCarthy a d’abord deviné Real Housewives Kim Zolciak-Biermann et Erika Jayne avant de passer au Snooki et JWoww de Jersey Shore.

Robin Thicke est resté fidèle à sa supposition sur Kat Dennings et Beth Behrs, tandis que le panéliste invité Joel McHale s’est accroché à la supposition finale de McCarthy, même s’il pensait initialement qu’il pourrait s’agir de Tori Spelling et Tiffany Pollard. Nicole Scherzinger a fait rire en devinant « Kristen Wiig et l’autre fille de Barb and Star », en référence à Annie Mumolo.

Les indices

Les juges ont peut-être compris le duo From Not to Hot à partir de leur paquet d’indices, qui a commencé avec Thompson expliquant qu’il était approprié qu’elle rejoigne l’émission en tant que joker, car sa vie a « un peu été sauvage ».

« J’ai été jetée dans le jeu à un très jeune âge », a-t-elle poursuivi à propos de ses jours d’enfant star, « et sous les projecteurs pendant très longtemps. J’avais des recettes célèbres, et j’ai même eu un single à succès que j’ai enregistré en à peine une prise. » Thompson a également fait référence à son éloignement de sa mère pendant le paquet d’indices, affirmant qu’elle avait repris contact avec un être cher après avoir réservé ce concert sur The Masked Singer.

‘Appelé ça’

D’autres ont complètement deviné Thompson et Shannon dès le début, partageant leurs suppositions avant le démasquage sur Twitter.

Je l’ai appelé !!!!!!!+ Je savais que c’était du miel boo boo #beachball#maskedsinger – Bingewatchbestie (@Bingewatchbest1) 4 novembre 2021

Mallard (techniquement un canard branchu) est Willie Robertson

Caterpillar n’est pas un garçon bagueur LOL

La reine des coeurs est Jewel

Banana Split est Katherine Mcphee/David Foster

Beach Ball est Honey Boo Boo et maman ou soeur #THEMASKDSINGER – Whyterose713 _(ツ)_/¯ (@whyterose713) 4 novembre 2021

Cadeaux morts

Bien que leurs indices n’aient peut-être pas aidé les téléspectateurs à le comprendre, d’autres encore ont compris que les stars de la réalité se cachaient sous le ballon de plage en raison de la cadence de la voix déguisée de Thompson.

En fait, en les entendant parler, je suis comme hmm peut-être est-ce Honey Boo Boo et sa maman #TheMaskedSinger pic.twitter.com/VyMQVmT1BN – Ana 🌸💞💐 (@photolover82) 4 novembre 2021

Deux ans de propreté

S’éloignant de la performance, certaines personnes sur Twitter ont été plus émues par l’histoire de la réunion de Shannon et Thompson après que leur éloignement ait été causé par les problèmes de toxicomanie de Mama June. La star de WEtv a révélé dans l’épisode de mercredi qu’elle était sobre depuis deux ans, gagnant les applaudissements des personnes sur les réseaux sociaux qui la soutiennent.

Maman June est propre depuis deux ans #MaskedSinger pic.twitter.com/JbHQu2m7uL – 👑 (@ShiAnna_913) 4 novembre 2021

‘Très chaud’

(Photo : RENARD)

Quant à ce que Thompson et Shannon ont pensé de l’expérience ? « Il faisait vraiment très chaud. Nous devions bouger la bouche, nous assurer de ne pas sortir de scène, c’était beaucoup », a expliqué l’adolescent lors de l’épisode de mercredi. Quand il s’agissait de savoir quel visage était contrôlé par qui, elle a plaisanté en disant qu’elle avait choisi le visage avant: « Vous savez que je dois être la star de la série. » Ne manquez pas The Masked Singer, diffusé le mercredi à 20 h HE sur Fox et diffusé le lendemain sur Hulu.

