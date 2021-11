Alana « Honey Boo-Boo » Thompson a peut-être passé la dernière saison de The Masked Singer avec sa mère « Mama June » Shannon, mais la jeune star de télé-réalité partage que la relation entre les deux n’est pas encore complètement guérie. « J’ai l’impression qu’en ce moment, nous travaillons vraiment sur nous et essayons de réparer la relation », a déclaré Alana à ET à propos des problèmes persistants entre elle et sa mère. « Je n’ai pas l’impression que c’est réparé à 110%, mais c’est définitivement en train d’y arriver, c’est sûr. »

Mama June a poursuivi, ajoutant qu’elle s’était récemment rapprochée de la famille pendant qu’ils continuaient à filmer Mama June: Road to Redemption et essayait de voir ses enfants « tous les jours ». « Nous nous voyons beaucoup pendant la production, car nous tournons cinq jours par semaine, et donc, j’habite probablement à 15 minutes de là maintenant », a expliqué June.

Mama June et Alana ont récemment été démasquées comme le gros ballon de plage de la série, une expérience que June a décrite comme « très émouvante ». cela s’est produit le 12 octobre de cette année, le mois dernier et maintenant nous sommes sur The Masked Singer, ce qui est énorme pour nous deux parce qu’Alana a fait Dancing With the Stars, et pour nous, c’est l’une des plus grandes choses que nous ‘ avons fait dans notre carrière », a expliqué la star de télé-réalité de 42 ans. « Donc, j’espère qu’avec tout le monde voyant cela, nous pourrons faire plus de projets similaires à celui-ci. »

« À l’intérieur du ballon de plage, il faisait chaud, il faisait très sombre. Je pouvais à peine voir où je bougeais le ballon de plage aussi. Je ne pouvais pas vraiment comprendre en premier lieu, pourquoi nous étions dans un gros ballon de plage, il n’y avait pas beaucoup d’espace pour chanter, comme si j’avais des globes oculaires mais je pouvais à peine les voir parce qu’ils avaient des trucs dessus », a expliqué Alana à propos de la mécanique derrière leur costume. « C’était très difficile, mais nous y sommes parvenus. »

« Ce que cela signifiait, c’est qu’Alana a dû contourner, parce que nous avons essayé de me mettre devant et je suis aveugle, et nous avons failli sortir de scène plusieurs fois », a révélé June. Je ne pouvais pas le tourner dans le bon sens. Alors Alana a dit : ‘Laisse-moi m’asseoir devant.' » Alana a poursuivi : « Je veux dire, c’était effrayant parce que si nous étions sortis de scène, c’était comme si je ne savais pas vraiment où nous allions. Je savais que nous allions être sur scène, un ballon de plage roulant. »