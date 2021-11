Honeywell Home T9 ajoute le support HomeKit

C’est promis depuis des années et c’est finalement arrivé. Le premier thermostat intelligent grand public à prendre en charge les capteurs de température à distance, le Honeywell Home T9, est désormais enfin compatible HomeKit.

Contrôlez le thermostat intelligent Honeywell Home T9 avec Siri

Resideo, propriétaire de la marque Honeywell Home, a promis le support HomeKit dans le T9 il y a deux ans. La société prend déjà en charge le système de maison intelligente d’Apple dans son thermostat T5, également connu sous le nom de Lyric T5. Cet appareil ne fonctionne pas avec des capteurs externes.

L’ajout du support HomeKit au thermostat T9 est énorme. Les capteurs, selon la plupart des critiques, sont très bons et peuvent même mesurer l’humidité ainsi que la température. Les capteurs à distance Nest et ecobee ne prennent pas en charge la mesure de l’humidité. Ils contribuent à vous assurer que vous êtes à l’aise dans la pièce où vous vous trouvez, et pas seulement là où votre thermostat est installé.

Maintenant que la prise en charge de HomeKit est disponible, les utilisateurs pourront contrôler leur thermostat Honeywell Home T9 à l’aide de Siri ou de l’application Home d’Apple. Cela ouvre la possibilité d’utiliser des automatisations pour ajuster la température, ou simplement de demander à Siri de le faire pour vous.

Cela aura-t-il de l’importance, puisque Resideo devrait adopter la question ?

Bien sûr, lorsque la nouvelle norme Matter sera lancée en 2022, ce support HomeKit pourrait ne pas être si important. Resideo est membre du conseil d’administration de la Connectivity Standards Alliance, qui supervise Matter. Les thermostats intelligents font partie de la première spécification Matter, il est donc assez probable que le Honeywell Home T9 prendra également en charge la norme.

En attendant, cependant, les passionnés de Siri équipés de thermostats T9 pourront utiliser l’assistant vocal pour garder leur maison au chaud et au chaud avant même le lancement de Matter.