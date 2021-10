Hong Kong arrête la négociation d’actions Evergrande, voici comment le marché de la crypto pourrait réagir

in

Les problèmes du tristement célèbre géant de l’immobilier chinois Evergrande semblent ne pas avoir de fin car plus tôt dans la journée, Hong Kong a suspendu la négociation des actions Evergrande ainsi que de plusieurs autres actions de promoteurs immobiliers. Evergrande est actuellement en train de vendre pour éviter de faire défaut sur sa dette. Le géant chinois de l’immobilier cherche désormais à lever 5 milliards de dollars grâce à la vente de la moitié du capital de son unité de gestion immobilière à Hopson Development.

Evergrande n’était pas le seul stock de promoteurs immobiliers à être suspendu à Hong Kong. On dirait une semaine intéressante qui nous attend.#Evergrande pic.twitter.com/2neEgrqg87 – Wall Street Silver (@WallStreetSilv) 4 octobre 2021

publicité

Evergrande a un passif de plus de 305 milliards de dollars et est sur le point de créer une autre crise financière semblable à celle de 2008 s’il ne parvient pas à payer les dettes croissantes. Beaucoup pensent que la Chine ne laissera pas échouer le principal promoteur immobilier, ce qui était évident le mois dernier lorsque la banque centrale chinoise a injecté près de 20 milliards de dollars dans le système bancaire à la suite de la crise d’Evergrande. Cependant, il semble que le gouvernement chinois lui-même ne soit pas sûr qu’Evergrande survivrait et a lancé un avertissement aux investisseurs à ce sujet. L’un des analystes du marché a expliqué,

« On dirait que l’unité de gestion immobilière est la plus facile à éliminer dans le grand schéma des choses, ce qui indique que l’entreprise essaie de générer des liquidités à court terme. Je ne suis pas sûr que cela signifie nécessairement que l’entreprise a renoncé à survivre, d’autant plus que la vente d’un actif signifie qu’elle essaie toujours de lever des fonds pour payer les factures.

La perte d’Evergrande peut-elle devenir une aubaine pour le marché de la cryptographie ?

Le marché de la cryptographie a commencé le mois d’octobre sur une note haussière, bondissant de plus de 10 % le premier jour du nouveau mois, la valorisation totale dépassant les 2,10 billions de dollars. Alors que le dernier trimestre devrait être haussier, le fiasco d’Evergrande ne pourrait que l’aider à poursuivre sa croissance. Bitcoin a été créé en 2009 en raison de la récession de 2008 et était censé résister à l’échec du système financier traditionnel. Cela était évident pendant la pandémie alors que le BTC a atteint de nouveaux sommets historiques.

Le dernier trimestre de 2021 pourrait s’avérer être le plus gros trimestre haussier, car les tensions sur le marché grand public pousseraient les investisseurs à rechercher de meilleurs actifs de couverture, et Bitcoin est actuellement la meilleure alternative. Le prix de la BTC s’échangeait à 47 703 $, passant d’un sommet quotidien de 49 130 $. La principale crypto-monnaie essaie actuellement de regagner une résistance de 50 000 $ en tant que support et une fois cela dépassé, elle pourrait jeter les yeux sur l’ATH.

Source : TradingView

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.

Lien source

Vues de la publication : 1