Hong Kong franchit une nouvelle étape dans le test du yuan numérique pour une utilisation internationale

Alors que le monde est devenu obsédé par la DeFi, la NFT et la hausse des prix des crypto-monnaies, la Chine a continué à tester tranquillement sa CBDC, le soi-disant yuan numérique. En fait, il a commencé à aller de l’avant avec les tests assez rapidement et a récemment commencé à tester les paiements transfrontaliers.

Pour autant que l’on sache, l’Institut de la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine a mené ces tests en collaboration avec l’Autorité monétaire de Hong Kong, dont le personnel a confirmé que la première phase des tests était terminée. Plus important encore, ils ont confirmé que les tests avaient réussi.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les mêmes sources ont partagé que les tests impliquaient plusieurs parties différentes, telles que des commerçants et une banque choisie par les autorités. Plus que cela, l’Autorité monétaire de Hong Kong a également laissé entendre que la prochaine phase de test est en cours en ce moment.

La déclaration dit que,

Nous avons testé l’utilisation des applications associées, la connectivité du système et certains cas d’utilisation, tels que les achats transfrontaliers. Nous discutons et collaborons avec la PBOC sur la prochaine phase de tests techniques, y compris la faisabilité d’étendre et d’approfondir l’utilisation de l’e-CNY pour les paiements transfrontaliers.

HKMA a également fait partie d’un certain nombre d’autres efforts de collaboration pour explorer la possibilité d’émettre une CBDC. En fait, il explore cette idée depuis 2017, participant à des projets locaux et internationaux. La PBoC n’est qu’un de ses partenaires, et d’autres incluent la Banque centrale des Émirats arabes unis, ainsi que la Banque de Thaïlande.

Le yuan numérique, en tant que système de paiement instantané à grande échelle créé par le gouvernement, plutôt que par le secteur privé, a un énorme potentiel pour être adopté au niveau international par certaines des plus grandes entreprises. Sans parler de la population nationale mondiale, de plus en plus connectée.

En tant que tel, il contribuera à fournir un système de transaction rapide, économique et efficace dans le monde entier.