Hong Kong proposera le vaccin COVID-19 aux enfants de plus de cinq ans

Lam, s’exprimant lors d’une conférence de presse hebdomadaire, a déclaré que les jardins d’enfants et les écoles primaires doivent arrêter les cours en face à face du vendredi jusqu’après le Nouvel An lunaire début février pour empêcher les transmissions de la variante Omicron à propagation rapide.

Hong Kong commencera à offrir des vaccins COVID-19 aux enfants de plus de cinq ans, a déclaré mardi la directrice générale Carrie Lam, alors qu’elle tente d’augmenter son taux de vaccination relativement faible dans un contexte d’augmentation des infections à coronavirus. Lam, s’exprimant lors d’une conférence de presse hebdomadaire, a déclaré que les jardins d’enfants et les écoles primaires doivent arrêter les cours en face à face du vendredi jusqu’après le Nouvel An lunaire début février pour empêcher les transmissions de la variante Omicron à propagation rapide.

Les écoles avaient pour la plupart repris les cours en personne à la fin de l’année dernière après des mois d’enseignement en ligne. Les enfants de plus de cinq ans pourront recevoir le vaccin Sinovac fabriqué en Chine, a déclaré Lam. Les autorités ont autorisé l’autre vaccin disponible à Hong Kong, fabriqué par l’allemand BioNTech, pour les enfants âgés de 12 ans et plus.

« Je suis optimiste et confiant que nous pouvons surmonter la situation », a déclaré Lam. Hong Kong est loin derrière les autres villes développées avec sa campagne de vaccination. Moins de 75 % des personnes éligibles ont reçu une première dose, tandis qu’un peu moins de 70 % en ont reçu une deuxième. Environ 8% en ont reçu un tiers.

La ville sous domination chinoise a connu une séquence de trois mois sans transmission locale de coronavirus jusqu’à la fin de l’année dernière. Il y a eu depuis plus de 40 transmissions locales de la variante Omicron, avec plus de 4 000 personnes considérées comme des contacts étroits envoyées en quarantaine mandatée par le gouvernement, a déclaré Lam.

Elle a déclaré que le gouvernement lancerait également un nouveau fonds de secours anti-épidémique, dont les détails seront annoncés vendredi. Le gouvernement disposait d’au moins 4 milliards de dollars de Hong Kong (513 millions de dollars) pour de nouvelles mesures d’aide économique, a-t-elle déclaré. Lam a déclaré qu’une enquête disciplinaire était toujours en cours sur le comportement de 13 hauts fonctionnaires du gouvernement qui ont assisté à la fête d’anniversaire d’un délégué à l’Assemblée législative chinoise. .Deux des invités à la fête ont été testés positifs pour le coronavirus.

Selon les dernières découvertes, plus de 200 personnes ont assisté à la fête et le nombre pourrait augmenter, a déclaré Lam. « C’est l’événement le plus malheureux en raison du grand nombre de personnes impliquées », a déclaré Lam, ajoutant que les responsables auraient dû se conformer à son appel. pour que les gens évitent les grands rassemblements.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.