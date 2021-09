Hongrie – Espagne | Deuxième défi en route pour la Coupe du monde 2023

in

20/09/2021

Le à 22:39 CEST

Carla Puig

Après un 0-10 impeccable contre les îles Féroé, l’équipe espagnole veut aussi conquérir Budapest. Et c’est que ce mardi 21 septembre, il se mesure à Hongrie à 20h00 (CET) dans le deuxième match du tour de qualification pour le prochain Coupe du Monde à jouer en 2023.

L’équipe espagnole est actuellement dans l’un de ses meilleurs moments : accumule déjà onze victoires consécutives et douze matchs officiels sans encaisser.

Cependant, La Hongrie doit ajouter si vous voulez rester en vie dans la lutte pour la qualification. Vendredi dernier, ils ont reçu l’Ecosse, mais n’ont pas réussi à vaincre le 0-2. Ainsi, les Hongrois sont sur la corde raide du groupe B, mais l’ensemble des Jorge Vilda, qui figure parmi les dix premiers de la planète, souhaite que les dirigeants obtiennent le billet direct pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

PLUS DE ROTATIONS

L’équipe espagnole, qui s’est entraînée à la Ciudad del Fútbol Las Rozas ce week-end, s’est envolée pour Budapest lundi avec la tête tournée vers le match de demain.

Le technicien, qui a donné repos aux incontestables starters blaugranas comme Sandra Paños, Mapi ou Aitana Contre les îles Féroé, il entrera sur le terrain avec un onze encore plus compétitif afin de ne pas laisser d’options à l’équipe locale. Même ainsi, la révélation du passé que vous venez, sans aucun doute, a été Amaiur Sarriegi. Le San Sebastian profite de la première convocation avec l’équipe senior et s’en sort ni plus ni moins qu’avec un excellent goal poker.