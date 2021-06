Hongrie vs France EN DIRECT ! Dernières actualités de l’équipe, compositions, pronostics, flux de matchs télévisés et Euro 2021 aujourd’hui

La France, championne du monde, est de retour à l’Euro 2020 cet après-midi alors qu’elle affronte la Hongrie dans le groupe F.

L’équipe de Didier Deschamps a parfaitement démarré sa campagne en battant l’Allemagne 1-0 lors de son match d’ouverture, s’imposant dans la lutte des poids lourds à Munich grâce au but contre son camp de Mats Hummels.

La France peut assurer sa place dans les huitièmes de finale avec une victoire sur les Hongrois, permettant potentiellement à Deschamps de tourner pour son dernier match, contre le Portugal.

Cependant, la Hongrie a montré plus qu’assez lors de son match d’ouverture contre les Portugais pour suggérer qu’il ne s’agira pas d’un forfait, frustrant Cristiano Ronaldo & co. pendant plus de 80 minutes avant d’encaisser trois buts en retard qui ont donné au score un reflet injuste.

La France devra également faire face à une foule bruyante et nombreuse au stade Ferenc Puskas de Budapest.

Vous pouvez suivre toute l’action en LIVE avec le blog de Standard Sport ci-dessous…

Grand soutien

Les supporters hongrois sont prêts pour ça…

L’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand a parlé à BBC 5Live et semble plutôt heureux de n’avoir jamais eu à affronter Kylian Mbappe au cours de sa carrière…

« Mbappé, wow. Beau à voir.

“Il y avait deux joueurs qui m’ont fait ressentir ça – Nicolas Anelka et Michael Owen. Ces deux joueurs, quand vous étiez sur la ligne médiane, vous pensiez « puis-je téléphoner à un ami ».

“Au moment où le jeu s’ouvre pour Mbappe, vous êtes à sa merci.”

Les équipes au complet

Hongrie: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Sallai, Adam Szalai

Sous-titres : Lang, Kecskes, Cseri, Holender, Dibusz, Lovrencsics, Roland Varga, Siger, Kevin Varga, Bogdan, Nikolic, Schon.

France: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappé

Sous-titres : Lenglet, Lemar, Giroud, Dembele, Tolisso, Mandanda, Sissoko, Lucas, Maignan, Dubois, Koundé, Thuram.

Nouvelles de l’équipe

Et voici le line-up de la Hongrie, présenté via un graphisme fantaisiste.

Nouvelles de l’équipe

Voici la terrifiante équipe française, un changement alors que Digne remplace Hernandez à l’arrière gauche.

La France fera face à une sacrée ambiance à la Puskas Arena cet après-midi. Budapest est la seule ville hôte capable d’admettre une pleine capacité, ce qui signifie que la Hongrie aura un soutien féroce, ce à quoi Hugo Lloris est bien préparé.

“Je pense qu’il est important pour la France de garder la même dynamique, en termes de performance et de résultat”, a déclaré le capitaine de la France.

“On sait que ça va être une grosse tâche devant la foule hongroise dans un stade plein, contre de très bons adversaires, qui sont bien organisés.”

Cet après-midi sera le 50e départ consécutif d’Antoine Griezmann pour la France (en supposant qu’il soit dans l’équipe) et Didier Deschamps lui a rendu hommage avant le match.

« Il fait partie de ces joueurs capables de changer de jeu », a déclaré Deschamps lors d’une conférence de presse vendredi. « Il est très créatif, il a cette capacité à sortir des sentiers battus, c’est remarquable à regarder.

« Il a battu un (départ) record. Il joue dans des matchs consécutifs, merveilleusement pour lui. Il n’a peut-être plus 20 ans, mais il prend très bien soin de lui.

“Vous pouvez voir l’influence qu’il a avec les buts qu’il marque et les passes décisives qu’il fait. Ajoutez ensuite à cela la capacité qu’il a de changer le jeu, tout en se retirant et en faisant ses devoirs défensifs. Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, à la fois en Europe et dans le monde.

Les files d’attente prévues

Hongrie XI : Gulacsi ; Botka, Orban, At. Szalaï ; Nagy ; Lovrencsics, Kleinheisler, Schafer, Fiola ; Un d. Szalaï, Sallaï

France XI : Lloris ; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernendez ; Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann ; Benzema, Mbappé

Prédiction sportive standard

Alors que la Hongrie a fait une démonstration défensive déterminée contre le Portugal, ils ont finalement été défaits – et la France devrait également faire le travail avec un minimum de tracas.

1624099063

Nouvelles de l’équipe de Hongrie

Les espoirs de la Hongrie ont pris un autre coup cette semaine lorsque le milieu de terrain Daniel Gazdag s’est retiré de l’équipe en raison d’une blessure, les privant d’une autre option créative après que Dominik Szoboszlai et Zsolt Kalmar ont également raté le tournoi.

Szabolcs Schon, qui a vu un but refusé contre le Portugal alors que le score était de 0-0 après être entré en jeu en tant que remplaçant, est peu susceptible de se frayer un chemin dans la formation de départ avec Rossi prêt à garder la foi avec Roland Sallai et Adam Szalai en tête.