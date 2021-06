Hongrie vs Portugal | Euro 2021 : Cristiano Ronaldo établit un record avec un 11e but à l’Euro

in

Actualisé 15/06/2021 – 20:14

Cristiano Ronaldo a établi le record du plus grand nombre de buts au Championnat d’Europe avec deux d’entre eux en Victoire 3-0 du Portugal sur la Hongrie dans une Puskas Arena bondée.

Ronaldo a marqué son 10e but du tournoi sur penalty à la 87e minute, puis en a ajouté un deuxième dans le temps additionnel. Il a maintenant marqué 11 buts en cinq tournois continentaux. Il est entré dans le match même avec Michel Platini à neuf buts.

défenseur portugais Raphael Guerreiro a marqué le premier butl trois minutes avant le premier de Ronaldo avec un tir qui a dévié un défenseur et gardien de but à contre-pied Peter Gulacsi.

Ronaldo avait raté une chance facile vers la fin de la première mi-temps lorsqu’il a frappé un tir à bout portant au-dessus de la barre transversale.

C’était le premier match du tournoi à se jouer devant une foule nombreuse au milieu de la pandémie de coronavirus.