“Honky-Tonk Floor-Burner” de George Strait d’un album

A l’été 2009, Détroit de George a atterri au n ° 1 des charts country et pop américains avec un Twang retentissant. C’était le titre du 26e album studio d’un héros texan endurant qui avait déjà 28 ans de règne.

Atteindre le sommet des charts des albums country n’était ni plus ni moins que ce que George a toujours fait, et Twang était le 19e de ces 26 sorties à réaliser l’exploit. Mais à l’ère numérique, Strait s’était maintenant habitué à faire également le croisement sur le Billboard 200. Twang marquait la quatrième fois qu’il faisait ce saut grand public, obtenu pour la première fois en 1997 avec l’album de l’année CMA suivant, Carrying Your Love With Me. Cela s’est reproduit avec Somewhere Down In Texas en 2005, et en 2008 avec un autre champion CMA qui a également remporté un Grammy du meilleur album country, Troubadour.

« Nous avons plongé dedans la tête la première »

Twang est sorti le 11 août 2009, soutenu par une émission de l’État d’origine à Houston cette semaine-là avec les invités Sugarland et Blake Shelton. L’album est arrivé à un moment où les hitmakers de différents mondes musicaux, tels que Demi Lovato et Fabolous, avaient récemment détenu la place n ° 1, mais c’était une saison au cours de laquelle les meilleurs du pays étaient particulièrement importants. La nouvelle sortie de Strait a succédé à Live On The Inside de Sugarland en tête du Billboard 200, avant de céder la place à Keep On Loving You de Reba McEntire.

Strait a coproduit Twang avec le pilier de Nashville, Tony Brown, qui avait succédé en tant que collaborateur de studio à Jimmy Bowen, le pilier de son pays, sur Easy Come, Easy Go en 1993, double disque de platine. L’outrider pour le nouvel ensemble était la sortie d’ouverture, “Living For The Night”, la première co-écriture de George à être choisie comme single. Son groove doux combinait une instrumentation traditionnelle avec un accompagnement subtil de cordes digne des paroles de lovelorn, l’aidant à se hisser au deuxième rang du palmarès Hot Country Songs.

La chanson a été écrite avec son compagnon habituel Dean Dillon et avec son fils George “Bubba” Strait, Jr. Né l’année du premier tube de son père, 1981, Bubba avait maintenant 18 ans et allait émerger sur Twang en tant que membre notable et durable de Le cercle intérieur créatif de George. Dans une vidéo faisant la promotion de l’album, le maître à succès a expliqué comment son fils l’a aidé à redécouvrir la muse de l’écriture.

“Mon fils a commencé à jouer avec l’idée d’essayer d’écrire un peu, donc ça m’a donné le goût d’écrire aussi”, a-t-il déclaré. «Nous avons donc commencé à écrire quelques choses ensemble, et je me suis en quelque sorte replongé dedans. J’ai eu l’idée de « Living For The Night » pendant très, très longtemps, mais je n’ai jamais eu le temps de m’asseoir et d’essayer de l’écrire. »

Un « brûleur au sol honky-tonk »

“Bubba” recevrait quatre co-écrits sur Twang et son père trois. Dillon, intronisé au Nashville Songwriters Hall Of Fame dont les précédents co-écrits pour Strait comprenaient des joyaux tels que “La chaise”, “Ocean Front Property”, “I’ve Come To Expect It From You” et “If I Were Me”, avaient ses propres observations sur l’ascension de Strait, Jr, avec “Living For The Night”. “Bubba aborde les choses sous un angle un peu différent, ce qui est génial”, a-t-il déclaré. « Vous voulez toujours cette autre perspective. Nous nous sommes plongés dedans la tête la première et avons passé environ deux à trois heures à l’écrire.

Le deuxième single était la chanson d’ouverture et la chanson titre de l’album, un chant exubérant avec le narrateur se dirigeant vers le juke-box pour entendre son son country séculaire préféré. Le « brûleur au sol honky-tonk », comme l’appelait une critique, a été écrit par le notable américain Jim Lauderdale avec Kendell Marvell et Jimmy Ritchey.

Alors que l’album poursuivait sa course dans les charts, Strait s’est dirigé vers le Twang Tour au début de 2010, en commençant par un concert du 22 janvier à Baltimore qui présentait à la fois ces singles d’ouverture parmi plusieurs de ses tubes et des reprises de “Seashores Of Old Mexico” de Merle Haggard. ” et Johnny Cash“Folsom Prison Blues”. Les dates se sont poursuivies jusqu’au début du mois de mai, date à laquelle il est retourné au Texas pour conclure la tournée à San Antonio.

« Voudriez-vous changer de ton ? »

Lauderdale a également co-écrit la troisième sortie de l’album, le joyeux “I Gotta Get To You”, qui a passé deux semaines au n°3 en juin 2010. Dillon, sa fille Jessie Jo, et un autre compositeur country très demandé, Casey Beathard, est venu avec le single final, le “The Breath You Take” discret et chargé de cordes. Le traitement sympathique de Strait d’une parole réfléchie a touché une corde sensible, et il est devenu le troisième top tenner de Twang, atteignant le n ° 6 et remportant une nomination aux Grammy.

Sur un album plein de plaisirs familiers, Strait est revenu à ses racines et a haussé quelques sourcils avec “El Rey”, un morceau de clôture qu’il a chanté entièrement en espagnol. Il a été écrit par le regretté héros de la chanson mexicaine responsable de plus d’un millier de chansons dans la tradition des rancheras du pays, José Alfredo Jiménez.

« Est-ce que ces chansons auto-écrites explosent comme des fusées-bouteilles dans le vaste ciel de l’ouest du Texas ? Non », a écrit Entertainment Weekly de Twang. « Ils sonnent comme des chansons de George Strait, bien sûr. Mais regardez, le mec a coupé 57 hits n ° 1. Voudriez-vous changer d’air ? » PopMatters a déclaré que le disque “ajoute 13 chansons supplémentaires à son héritage, sans en rien nuire”, ajoutant: “Certaines de ces chansons sont aussi bonnes que tout ce qu’il a fait, ce qui en dit long”.

