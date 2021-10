Honky Tonk Girl : les débuts de Loretta Lynn au Grand Ole Opry

« Je suis sorti par l’arrière du bâtiment et j’ai crié : ‘J’ai chanté sur le Grand Ole Opry ! J’ai chanté sur le Grand Ole Opry!’” Ce sont les souvenirs de la grande musique country originale Loretta Lynn, se remémorant avec le journal Tennessean de Nashville sa première performance dans la célèbre institution live, qui a eu lieu le 15 octobre 1960.

La fille du mineur de charbon avait 25 ans à l’époque, et ce premier spectacle a eu lieu au cours d’une année importante dans le développement de sa carrière. Signée sur le label Zero, avant de commencer son association de longue date avec Decca, Lynn avait fait sa première apparition dans les charts de singles country en juin de la même année avec « I’m A Honky Tonk Girl ». Il a atteint le n ° 14 au cours d’une course de neuf semaines.

Puis vint l’apparition d’Opry, qui fut un véritable repère personnel. « Le premier souvenir que j’ai du Grand Ole Opry était, quand je suis sorti pour chanter, je me souviens avoir tapoté du pied, et c’est tout », a-t-elle déclaré dans l’interview Tennessean. « Je ne me souviens même pas d’avoir chanté. Maintenant, j’étais tellement excité, je ne me souviens pas avoir chanté, mais je me souviens avoir tapoté mon pied. Je suis sorti de la scène et j’ai pensé : ‘J’ai oublié de m’écouter chanter !’ »

Un beignet pour le petit déjeuner

Lynn et son mari, Oliver « Doolittle » Lynn, ont passé leur première nuit à Nashville à dormir dans leur voiture devant le célèbre décor de concert. Ils étaient si pauvres, selon la légende, que pour le petit-déjeuner, ils ont partagé un beignet.

Deux ans plus tard, Loretta Lynn est devenue membre de l’Opry, et avec un timing parfait. Elle venait de faire son retour dans les charts avec son premier tube Decca, le bien nommé « Success ». Elle était rarement hors des charts country au cours des 25 prochaines années. À 86 ans, cette remarquable doyenne de la musique country a sorti son 41e album studio, Wouldn’t It Be Great, en septembre 2018, et l’a suivi avec Still Woman Enough en mars 2021.

