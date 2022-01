Honneurs du Nouvel An pour Bernie Taupin, Mel B, Pauline Black du sélecteur

Auteur-compositeur Bernie Taupin, parolier partenaire de Sir Elton John depuis leur première réunion en 1967, a reçu un CBE (Commander de l’Ordre de l’Empire britannique) dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An de la Reine.

Taupin, 71 ans, est devenu citoyen américain en 1990 et vit à Santa Barbara, en Californie. Il a été intronisé avec John au Songwriters Hall of Fame en 1992. En plus des innombrables classiques auxquels il a contribué les paroles, le compositeur a également écrit pour des artistes tels que Cœur, Vaisseau spatial, Willie Nelson, et Brian Wilson. Il a également sorti trois albums en son propre nom et deux autres avec le groupe Farm Dogs.

Melanie B, mieux connue sous le nom de Mel B of les filles aux épices. Elle reçoit un MBE (Membre de l’Ordre de l’Empire britannique) pour son travail en tant que mécène de Women’s Aid et ses services aux causes caritatives et aux femmes vulnérables. Le chanteur né à Leeds est devenu mécène de Aide aux femmes, un groupe de quatre organisations caritatives, une pour chaque pays du Royaume-Uni, en 2018. La fédération de base s’efforce de fournir des services vitaux et de construire un avenir où la violence domestique n’est pas tolérée.

Le président de Sony Music Group, Rob Stringer, a également reçu un CBE, pour ses services à la fois à l’industrie de la musique et à la philanthropie. En 2021, il a mis en œuvre Artists and Songwriters Forward pour le compte d’artistes et d’auteurs-compositeurs. Le Foreign, Commonwealth & Development Office a observé que Stringer « est reconnu pour sa contribution exceptionnelle et soutenue à l’industrie musicale britannique ainsi qu’aux causes caritatives et à la lutte contre la discrimination.

«Sa récente initiative pour lutter contre le racisme et l’injustice sociale avec un montant de 75 millions de livres sterling [USD $100m] Le fonds Sony Music, qui a directement profité à des organisations caritatives britanniques œuvrant pour l’égalité des droits et pour lutter contre les inégalités structurelles, est reconnu comme un modèle de pointe dans l’industrie.

Pauline Black des hitmakers 2-Tone The Selecter reçoit un OBE (Ordre de l’Empire britannique). En plus de son travail avec le groupe, Black a joué un rôle important dans le lancement du programme culturel de sa ville natale de Coventry en tant que UK City of Culture 2021. Elle a déclaré que la ville l’avait aidée à « en fin de compte trouver ma voix créative dans le 2-Tone mouvement, qui a été le fer de lance de la conversation musicale sur le racisme et le sexisme au cours des 42 dernières années. »