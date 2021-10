Honor 50 atteint le marché international, avec les services Google et un prix ajusté | La technologie

La société chinoise met son nouveau Honor 50 en vente dans de nombreux pays et la bonne nouvelle est qu’elle disposera de tous les services de Google, en plus de cela, son matériel rivalisera dans le milieu de gamme le plus haut de gamme.

Comme vous le savez bien, le gâchis judiciaire de l’espionnage et des interdictions des États-Unis à Huawei a emporté Honor, qui a fini par subir les mêmes restrictions que son grand frère car ils faisaient partie de la même matrice. Maintenant, cela a changé.

Cette situation d’émancipation a permis à Honor de signer des accords avec un grand nombre d’entreprises, parmi lesquelles Qualcomm et Google, c’est pourquoi sa nouvelle série Honor 50 est désormais compatible avec tous les services Google (propriétaire d’Android). .

La star de la série est le Honor 50 Pro, doté d’un chipset Snapdragon 778G, une dalle OLED incurvée FHD+ de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 4 000 mAh et une charge rapide de 100 W. Cette dernière promet une charge complète en 25 minutes.

La chambre est constituée d’un système de caméra arrière quad, avec un capteur principal de 108 Mpx et f/1.9, un autre capteur ultra-large de 8 Mpx et une paire de capteurs de 2 Mpx pour les effets de profondeur et de macro. On suppose que le capteur principal est le célèbre Samsung Isocell HM2.

La la caméra frontale est de 32MP avec un capteur secondaire grand angle de 12MP (champ de vision de 100 degrés), qui prendra en charge les selfies et les vidéos de face. En fait, Honor note spécifiquement que la caméra secondaire est conçue pour enregistrer des vidéos.

La vidéo en direct révèle le vrai design du Honor 50. # Honor50 # Honor50ProVia : https://t.co/4B3AqvB30M pic.twitter.com/FfytyFTIJS – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 7 juin 2021

En dessous de ce modèle on trouve le Honor 50 standard, qui est très similaire à son grand frère. Puisque nous voyons la même SoC Snapdragon 778G, un écran OLED FHD + de 6,57 pouces légèrement plus petit, le même système de caméra arrière et la même caméra selfie 32MP.

Cependant, Ce Honor 50 laisse de côté la caméra selfie secondaire de 12 Mpx et sa charge rapide est de 66W. La seule chose que ce modèle normal a de mieux, c’est que sa batterie est de 4 300 mAh par rapport aux 4 000 mAh du modèle Pro.

Et finalement, nous avons le Honor 50 SE, qui est le moins puissant des frères et qui vise le milieu de gamme traditionnel. Il dispose d’un panneau LCD LTPS FHD + LCD de 6,78 pouces, un SoC MediaTek Dimensity 900 5G et une batterie de 4 000 mAh avec un 66W rapide.

Côté caméras, la face avant fait 16 Mpx et la configuration arrière est triple avec le capteur 108 Mpx, un ultralarge 8 Mpx et une macro 2 Mpx.

Les Honor 50 Pro aurait un prix de départ de 500 euros pour la variante 8/256 Go, et le Honor 50 normal 8/256 Go coûtera 405 euros. Pour sa part, La variante SE sera disponible pour 299 € pour la seule option 6 / 128 Go. Ces prix ne sont pas encore officiels, seulement leur estimation en euros.