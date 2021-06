Honor 50 Pro est là avec le support des applications Google, Snapdragon 778G, charge 100W

Comme prévu, Honor a dévoilé aujourd’hui trois nouveaux téléphones Android de milieu de gamme lors d’un événement de lancement en Chine. Les nouveaux téléphones de la série Honor 50 présentent des spécifications solides et un design “unique” qui les distingue des meilleurs téléphones Android du marché.

Le Honor 50 Pro est doté d’un écran OLED de 6,72 pouces avec une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Il est alimenté par le nouveau processeur 6 nm Snapdragon 778G de Qualcomm, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

À l’arrière du téléphone se trouve un système de caméra à quatre objectifs avec un capteur principal de 108 MP, un objectif ultra-large de 8 MP, un tireur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le Honor 50 Pro comprend également une batterie de 4 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 100 W, deux caméras selfie (32 MP + 12 MP) et la prise en charge de Bluetooth 5.2.

Le Honor 50 a un écran OLED de 6,57 pouces légèrement plus petit avec le même taux de rafraîchissement de 120 Hz. Contrairement à la variante Pro, qui possède deux caméras selfie, la vanille Honor 50 possède une seule caméra frontale de 32MP. Il est également livré avec une batterie plus grande de 4 300 mAh prenant en charge des vitesses de charge filaire de 66 W.

Le Honor 50 SE est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 900 et arbore un panneau LCD FHD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a une configuration à trois caméras à l’arrière avec un capteur principal 108MP, un objectif ultra-large 8MP et un tireur macro 2MP. Garder les lumières allumées est une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 66 W.

Les trois téléphones de la série Honor 50 exécutent Magic UI 4.2 basé sur Android 11. Honor a confirmé à Android Central que les appareils seront lancés “bientôt” sur les marchés internationaux avec les applications et services Google. Un porte-parole d’Honneur a déclaré dans un communiqué :

Les appareils HONOR seront soumis à l’examen de sécurité certifié Play Protect et au processus de test de compatibilité de Google pour s’assurer qu’ils sont prêts à exécuter des applications de Google et du Google Play Store. Les appareils HONOR auront donc la possibilité d’avoir Google Mobile Services (“GMS”) préinstallé sur les appareils compatibles, conformément aux modèles de licence et de gouvernance de Google. Les consommateurs pourront découvrir les smartphones et tablettes HONOR équipés de GMS.

Le Honor 50 SE commencera à 2 399 yuans (375 $) en Chine, tandis que le Honor 50 vanille sera disponible pour 2 699 yuans (422 $). Le Honor 50 Pro, quant à lui, commencera à 3 699 yuans (578 $).

