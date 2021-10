Honor 50 se mondialise avec Google Mobile Services, prix de 529 €

L’ancienne sous-marque Huawei Honor a finalement annoncé le lancement mondial du Honor 50, un milieu de gamme haut de gamme sorti en Chine plus tôt cette année.

La réponse d’Honor aux meilleurs téléphones Android de milieu de gamme est fournie avec un écran OLED incurvé de 6,57 pouces doté d’une résolution FHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par le processeur 6 nm Snapdragon 778G de Qualcomm, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

À l’arrière du téléphone se trouve une configuration à quatre caméras qui comprend un capteur principal de 108 MP, un objectif ultra-large de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, le téléphone est équipé d’une caméra frontale 32MP. Garder les lumières allumées est une batterie de 4 300 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 66 W. Honor affirme qu’il ne faut que 20 minutes pour que la batterie du téléphone soit chargée de 0% à 70%.

Le Honor 50 est également le premier téléphone de l’entreprise depuis sa séparation de Huawei à être livré avec les applications et services Google. Il fonctionne sous Android 11 avec l’interface utilisateur personnalisée Magic UI 4.2 d’Honor sur le dessus.

Le Honor 50 sera commercialisé dans plus de 40 pays à travers le monde à partir du 12 novembre. En Europe, le téléphone a été proposé au prix de 529 € pour la version 6 Go/128 Go et de 599 € pour la version 8 Go/256 Go. Sans surprise, Honor dit qu’il n’a pas l’intention de lancer le téléphone en Amérique du Nord.

Parallèlement au lancement mondial du Honor 50, la société a également lancé un nouveau téléphone économique appelé Honor 50 Lite. Le téléphone sera bientôt disponible en Europe pour un prix de départ de 299 € (environ 350 $). Il dispose d’un écran FHD+ de 6,67 pouces, du chipset Snapdragon 662 de Qualcomm et d’une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 64 MP. Le Honor 50 Lite prend également en charge la charge filaire de 66 W, tout comme le Honor 50 standard.

