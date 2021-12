Honor 60 est déjà officiel, un milieu de gamme avec contrôle gestuel axé sur les réseaux sociaux | La technologie

Nous connaissons déjà toutes les données des nouveaux Honor 60 et Honor 60 Pro, sans grandes surprises mais avec quelques nouveautés intéressantes.

Après être devenue indépendante de Huawei et récupéré les services Google avec le Honor 50 5G (Analyse), la société Honor Il a opté pour les mobiles milieu de gamme et abordables, tournés vers les jeunes.

Les nouveaux Honneur 60 et Honneur 60 Pro présentés il y a quelques minutes sont une évolution de ce concept, sans rien révolutionner.

Avec des améliorations matérielles et des nouveautés telles que Contrôle gestuel Pour faciliter la tâche des streamers et des youtubeurs, ce sont deux mobiles très attractifs si vous aimez participer aux réseaux sociaux, prendre des photos et enregistrer des vidéos, jouer à des jeux vidéo ou regarder des séries sur votre mobile.

Les nouveaux Honneur 60 et Honneur 60 Pro Ils ont un design quasi identique au Honor 50, avec des coques interchangeables et la double bague ou bague arrière qui encadre les capteurs.

Pour focaliser un peu les choses, dans ce tableau nous avons rassemblé les caractéristiques des deux modèles, par rapport au Honor 50 actuel :

Honor 50Honor 60Honor 60 Pro Écran AMOLED 6,57″ | Résolution FullHD + de 2 340 x 1 080 pixels | Densité de 392 dpi | Rafraîchissement de 120 HzOLED de 6,67″ | Densité de 395 ppp | Rafraîchissement 120 Hz | HDR10 | 100% 6,78″ DCI-P3OLED | 429 dpi Densité | 120Hz Rafraîchir HDR10+ | 100% DCI-P3 Processeur Snapdragon 778G 5G | Adreno 642LSnapdragon 778G 5G | Adreno 642LSnapdragon 778G + 5G | Adreno 642Go RAM et 8Go RAM et Stockage 642LMDR6 128 Go UFS 2.1 | Non extensible avec microSD8 et 12 Go | 128 et 256 Go | Non extensible avec microSD8 et 12 Go | 256 Go | Non extensible avec microSD Caméras arrière Principal : 108 Mpx f/1.9 | Grand angle : 8 Mpx 112º f/ 2.2 | Macro : 2 Mpx f/2.4 | Capteur de profondeur : 2 Mpx f/2.4 Principal : 108 Mpx f/1.9 | Grand angle : 8 Mpx 112º f/2.2 | Macro : 2 Mpx f/2.4 | Capteur de profondeur : 2 Mpx f / 2.4 Principal : 108 Mpx f / 1.9 | Grand angle : 50 Mpx 122º | Macro : 2 Mpx f / 2.4 | Capteur de profondeur : 2 Mpx f / 2.4 Caméra frontale 32 Mpx f / 2 032 Mpx f / 2 050 Mpx | Super grand angle 100º Batterie 4 300 mAh | charge rapide 66 W 4800 mAh | charge rapide 66 W 4800 mAh | charge rapide 66 W Système d’exploitation Magic UI 4.2 (Android 11) Magic UI 5.0 (Android 12) Magic UI 5.0 (Android 12) Avec Activité 5G | Wi-Fi 6 (802.11 axe) | Bluetooth 5.2 | NFC | USB-CNon fourniNon fourniDimensions et poids160 x 73,7 x 7,8 mm | 175 grammesNon fourniNon fourniPrixVersion avec 6 Go et 128 Go pour 529 euros | Version 8 Go et 256 Go 599 euros A partir de 375 euros (Chine) A partir de 515 euros (Chine)

Comme on le voit, il s’agit une évolution assez timide par rapport à la génération précédente.

Les nouveaux Honneur 60 ont un écran OLED légèrement plus grand, en gardant le taux de rafraîchissement de 120 Hz, et avec une couleur 10 bits. La version standard dispose du HDR10 et du Pro HDR10+.

Il y a aussi des différences de forme. Alors que le Honor 60 a un écran incurvé à 2 coins, le Honor 60 Pro courbe les 4 coins, rendant la prise en main plus naturelle.

La version standardétonnamment, il conserve le processeur de la génération précédente, le milieu de gamme Muflier 778G. D’autre part le Honneur 60 Pro C’est le premier mobile avec Snapdragon 778G+, qui est 20% plus puissant.

Les deux terminaux laissent derrière eux les 6 Go de RAM, et les deux partent de 8 Go de RAM, avec des versions de 12 Go. Le stockage atteint 128 ou 256 Go sur le Honor 60, et seulement 256 Go sur le Pro.

Dans la section caméras, nous avons de légères améliorations.

Les capteur principal encore toiCapteur n 100 Mpix avec ouverture f/1.9, bien qu’il ait maintenant une taille de pixel de 2,1 microns et qu’il puisse effectuer un binning de pixels 9 en 1.

Les Honneur 60 conforme à un super grand angle de 8 Mpix, Pendant ce temps, il Honneur 60 Pro augmente à 50 Mpix. Vous avez maintenant la mise au point automatique et vous pouvez prendre des photos macro.

Il y a aussi un capteur de profondeur 2 Mpix.

La caméra selfie fait 32 Mpix en Honor 60 et 50 Mpix en Honor 60 Pro, avec ultra grand angle. À la fois avec AI et contrôle gestuel pour la vidéo, commutation du capteur arrière au capteur avant, etc.

La batterie passe à 4 800 mAh, par rapport à la génération précédente, en maintenant charge rapide à 66W. Adieu la charge de 100 W du Honor 50 Pro. Les deux se rechargent à 50 % en seulement 15 minutes.

Ils sont livrés avec Android 12 prêt à l’emploi, et la nouvelle couche Magic UI 5.0.

Voici les prix en Chine :

Honneur 60 8 Go | 128 Go : 375 euros Honor 60 8 Go | 356 Go : 416 euros Honor 60 12 Go | 256 Go : 458 euros Honor 60 Pro 8 Go | 256 Go : 515 euros Honor 60 Pro 12 Go | 256 Go : 556 euros

Quand ils sortiront ici, dans quelques mois, il faudra ajouter la TVA et d’autres augmentations de prix.

Nous verrons comment ils se comportent face aux nombreux mobiles d’autres marques qui vont sortir dans cette gamme.