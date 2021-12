Honor 60 Pro est officiel avec un SoC Snapdragon 778+, un appareil photo 108MP et une charge 66W

En juin de cette année, Honor a annoncé les premiers téléphones au monde équipés du chipset Snapdragon 778G de Qualcomm. La société a maintenant dévoilé le premier téléphone doté du Snapdragon 778G+, une version légèrement plus rapide du 778G.

Le nouveau Honor 60 Pro arbore un écran OLED à quatre courbes de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme les meilleurs téléphones Android du marché, l’écran du 60 Pro prend en charge HDR10+ et offre une couverture 100 % DCI-P3.

Dans le département de l’appareil photo, le Honor 60 Pro dispose d’une configuration à triple objectif comprenant un capteur principal de 108 MP avec un binning 9 en 1, un objectif ultra-large de 50 MP qui sert également de tireur macro et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, le téléphone dispose d’un appareil photo 50MP à l’avant avec un objectif super grand-angle à 100 degrés.

Le téléphone promet « l’expérience de vlogging ultime », grâce à sa technologie de reconnaissance des gestes alimentée par l’IA. Les créateurs de contenu peuvent utiliser des gestes de la main pour basculer entre les caméras avant et arrière, les modes image dans l’image et les objectifs simples et doubles.

Le Honor 60 Pro contient une batterie assez grande de 4 800 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 66 W. Honor prétend qu’une charge de 15 minutes vous amènera à 50%, ce qui semble assez impressionnant.

La vanille Honor 60 est livrée avec un écran OLED de 6,67 pouces incurvé uniquement sur les côtés. Cependant, il offre la même résolution FHD+ et le même taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il possède un chipset Snapdragon 778G, tout comme les téléphones de la série Honor 50.

Le Honor 60 dispose également d’une configuration à trois caméras à l’arrière avec un appareil photo principal de 108 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Quant aux selfies, le téléphone est équipé d’un appareil photo 32MP en façade. Le reste de ses spécifications clés est plus ou moins identique au modèle Pro. Du côté logiciel, les nouveaux téléphones de la série Honor 60 seront livrés avec Magic UI 5.0 basé sur Android 12 prêt à l’emploi.

Le Honor 60 Pro a été proposé au prix de 3 699 yuans (environ 580 $) pour la version 8 Go/256 Go et de 3 999 yuans (environ 628 $) pour la version 12 Go/256 Go. Le Honor 60 vanille, quant à lui, commence à 2 699 yuans (environ 424 $) et monte à 3 299 yuans (environ 518 $) pour la version haut de gamme 12 Go/256 Go.

Bien que la société n’ait encore confirmé aucun détail, la nouvelle série Honor 60 pourrait faire ses débuts mondiaux au début de 2022.