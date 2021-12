Honor 60 Pro, Honor 60 lancé avec des écrans OLED incurvés, des appareils photo 108MP et une charge rapide 66W : Détails

Les deux téléphones sont désormais disponibles en pré-commande en Chine.

Honor, anciennement une marque dérivée de Huawei, a lancé la série Honor 60 en Chine le mercredi 30 novembre. Il y a deux téléphones dont on peut parler : le Honor 60 et le plus puissant Honor 60 Pro. Contrairement à la série Honor 50, il n’y a pas de modèle « SE » cette fois, du moins pas maintenant. De plus, pour être clair, les téléphones de la série Honor 60, comme la série Honor 50, prendront en charge les services mobiles Google, alias Google Play Store, et les applications Google en dehors de la Chine si Honor les lance dans le monde.

Honor 60 Pro, prix Honor 60, disponibilité

Le Honor 60 commence à 2 699 CNY (environ 31 700 Rs) pour 8 Go/128 Go tandis qu’une version avec 8 Go/256 Go coûtera 2 999 CNY (environ 35 300 Rs). Le modèle haut de gamme avec 12 Go/256 Go coûtera aux acheteurs 3 299 CNY (environ 38 800 Rs).

Lire aussi | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 annoncé : les principales fonctionnalités, spécifications et téléphones seront alimentés par une nouvelle puce

Le Honor 60 Pro commence à 3 699 CNY (environ 43 500 Rs) pour 8 Go/256 Go tandis qu’une version avec 12 Go/256 Go coûtera 3 999 CNY (environ 47 000 Rs).

Les deux téléphones sont désormais disponibles en pré-commande en Chine. Le prix mondial et la disponibilité n’ont pas encore été annoncés.

Honor 60 Pro, spécifications Honor 60, caractéristiques

Le Honor 60 Pro est doté d’un écran AMOLED à quatre courbes 1080p de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe par perforation – l’écran prend en charge HDR10 Plus. Il est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 778G Plus. Le téléphone est livré avec une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 66 W. À l’arrière, le Honor 60 Pro dispose d’une configuration à triple caméra avec un principal 108MP, un ultra grand angle 50MP avec mise au point automatique et un autre capteur de profondeur 2MP. Sur le devant, il a un tireur selfie 50MP.

Le Honor 60, quant à lui, dispose d’un écran AMOLED incurvé des deux côtés de 6,67 pouces 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran prend en charge le HDR10. Il a une puce Qualcomm Snapdragon 778G sous le capot et contient une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 66 W. À l’arrière, le Honor 60 a une caméra principale de 108MP, un ultra grand-angle de 8MP et une autre caméra de profondeur de 2MP. Sur le devant, il a un tireur selfie 32MP.

Honor 60 Pro et Honor 60 exécutent le logiciel Magic UI 5.0 de Honor basé sur Android 12.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.