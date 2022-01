Honor annonce le Magic V, son premier smartphone pliable

L’ancienne sous-marque Huawei Honor vient d’annoncer son premier smartphone pliable, le Honor Magic V. Il utilise un facteur de forme pliable similaire à celui des appareils Samsung Galaxy Z Fold, combinant un grand écran interne pliable avec un écran externe plus petit qui peut être utilisé pendant que le l’appareil est plié. Aujourd’hui, c’est le lancement chinois du pliable, où son prix commence à 9 999 (environ 1 569 $) pour son modèle de stockage de 256 Go. Il sera en vente libre le 18 janvier.

La caractéristique phare du Magic V, son écran pliable interne, mesure 7,9 pouces d’un coin à l’autre, a une résolution de 2272 x 1984 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un rapport hauteur/largeur de 10:9. C’est légèrement plus grand que le Z Fold 3 de Samsung, dont l’écran interne mesure 7,6 pouces avec une résolution de 2208 x 1768. Honor dit que l’écran interne du Magic V revient à utiliser deux écrans 21:9 côte à côte.

L’écran externe du Magic V est également légèrement plus grand que le Z Fold 3 à 6,45 pouces (contre 6,2 pour Samsung), avec une résolution de 2560 x 1080, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un format d’image 21:9. Honor dit que cela aidera à rendre l’appareil plus utilisable lorsque vous ne voulez pas le déplier.

Le Honor Magic V en orange.Capture d’écran : Honor

Honor est pliable, plié.Image : Honor

Une fois plié, le Magic V mesure 72,7 mm de large, 14,3 mm d’épaisseur et a une hauteur de 160,4 mm, et une fois déplié, il s’étend à 141,1 mm de large et 6,7 mm d’épaisseur. C’est légèrement plus large que le dernier Z Fold de Samsung, tout en étant légèrement plus fin dans l’ensemble une fois plié. Le pliable de Honor est cependant légèrement plus lourd. Il est disponible en trois couleurs : orange, argent et noir, et le PDG d’Honneur, George Zhao, a déclaré qu’il devrait survivre au pliage et au dépliage 200 000 fois.

En interne, le Magic V exécute le dernier chipset de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, qui est associé à 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Il a une batterie de 4 750 mAh qui peut être chargée jusqu’à 66 W, ce qui vous donne une charge de 50 % en 15 minutes. Il est compatible 5G et exécute le logiciel Magic UI 6.0 d’Honor sur Android 12, qui prend en charge l’affichage de plusieurs fenêtres d’applications en même temps, selon Honor.

En termes de caméras, Honor a inclus un trio de capteurs de 50 mégapixels à l’arrière du pliable, qui comprend un capteur principal, une caméra ultra-large et quelque chose que Honor appelle une « caméra à spectre amélioré ». Nous avons contacté la société pour obtenir des détails sur ce que fait exactement cette troisième caméra. Le Magic V possède une paire de caméras selfie de 42 mégapixels, une intégrée à l’écran extérieur et une intégrée à l’écran pliable intérieur.

Honor rejoint une liste de plus en plus longue d’entreprises qui ont annoncé ou commencé à vendre des smartphones pliables. Plus récemment, nous avons vu Oppo annoncer son Find N à la fin de l’année dernière, et l’ancienne société mère de Xiaomi et Honor Huawei ont également leurs propres appareils pliables. Nous avons fait un suivi avec Honor pour savoir si, ou quand, le Magic V pourrait voir une sortie mondiale.