Honor aurait l’intention de lancer son premier pliable cette année après la scission de Huawei

Honor se prépare à fabriquer son propre pliable, selon un nouveau rapport de Display Supply Chain Consultants, ou DSCC (via XDA Developers). Le nouveau téléphone s’appellerait le Honor Magic Fold, un appareil à venir destiné à certains des meilleurs téléphones pliables comme Samsung et Huawei, mais à un coût plus semblable à celui de Honor (lire : moins cher).

Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur ce pliable du rapport. Honor s’approvisionnerait en panneaux auprès de BOE et Visionix, et il cherchera probablement à utiliser le Snapdragon 888 ou quelque chose d’aussi puissant, mais les spécificités de cet appareil à venir restent vagues au-delà de cela.

Les téléphones pliables sont devenus la dernière nouveauté de l’informatique mobile. Alors qu’ils l’ont commencé avec un gémissement comme l’illustre le premier flop Galaxy Fold de Samsung, ils ont rapidement accéléré le rythme, bien qu’en standardisant quelque peu le design. Même les entreprises qui ont tendance à être relativement restreintes, comme Google et Apple, auraient travaillé sur leurs propres pliables.

Quant à Honor, il est bien placé pour fabriquer un pliable en 2021, surtout si l’on considère la longue histoire de l’entreprise avec Huawei. Il pourra également désormais travailler avec Qualcomm et Google pour créer une expérience capable de rivaliser avec ses concurrents sans être déraisonnablement contrainte. Avec Honor préparant également son nouveau Honor 50, l’avenir de l’entreprise semble beaucoup plus prometteur qu’il ne l’était il y a quelques mois.

