Honor Band 6 arrive en Inde : un nouveau prétendant au trône de Mi Band ?

Crédit : Adam Sinicki / Android Authority Honor a lancé le tracker de fitness Honor Band 6 en Inde. L’appareil a un prix de vente au détail de Rs 3 999 (~ 55 $) sur Flipkart.

Honor est un autre acteur notable dans l’espace de suivi de la condition physique, avec ses trackers Honor Band qui existent depuis quelques années maintenant. La société a lancé le tout nouveau Honor Band 6 plus tôt cette année sur les marchés mondiaux, et le tracker a également été lancé en Inde.

Comme repéré par FoneArena, le Honor Band 6 est disponible via Flipkart pour Rs 3 999 (~ 55 $), bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’un prix promotionnel limité car nous voyons également un prix de Rs 5 999 (~ 82 $) barré sur la liste.

Néanmoins, vous obtenez un groupe de fitness avec un écran tactile OLED de 1,47 pouce, un bouton latéral, une résistance à l’eau de 5 ATM et jusqu’à 14 jours d’autonomie de la batterie. Honor estime également qu’une charge de 10 minutes est suffisante pour trois jours d’utilisation.

Couverture plus portable : Les meilleurs trackers de fitness de 2021

En termes de fonctionnalités de santé et de forme physique, vous obtenez un tracker SpO2, un moniteur de fréquence cardiaque, une fonctionnalité de suivi du sommeil/du stress, 10 modes d’entraînement «professionnels» et une détection automatique pour six de ces modes. Parmi les autres fonctionnalités notables, citons les cadrans de montre personnalisables, la prise en charge habituelle des notifications sur smartphone et les commandes de lecture de musique.

Notre propre Adam Sinicki avait des opinions mitigées sur le tracker de fitness dans sa revue Honor Band 6. Adam a fait l’éloge du prix, de la durée de vie de la batterie et de l’écran, mais a déploré le nombre de bugs liés au suivi, le petit nombre de modes sportifs et le manque de GPS. Pourtant, il a suggéré que cela valait la peine d’être acheté si vous voulez un tracker basique et bon marché plutôt qu’un appareil portable vraiment axé sur le fitness.