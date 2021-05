Honor confirme qu’il récupère les services Google à partir du Honor 50

Le sacrifice de Huawei de la sous-marque Honor semble avoir porté ses fruits pour cette dernière. Les téléphones Honor, à commencer par la série Honor 50, seront à nouveau dotés des applications et des services de Google.

Honor Germany a confirmé l’information sur Twitter. En réponse à une question sur son tweet sur le prochain téléphone Snapdragon 778, la société a clairement indiqué que l’appareil offrirait le service Google. Il a également confirmé que le téléphone conserverait l’interface utilisateur magique avec quelques nouvelles fonctionnalités.

Le Honor 50 serait le premier téléphone de la société à être lancé avec les services Google depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions strictes à Huawei en mai 2019. Les pertes croissantes et la croissance en baisse de son activité de smartphones en raison du manque d’applications Google ont forcé Huawei à vendre Honor à un consortium d’entreprises chinoises.

En tant que marque nouvellement indépendante, Honor s’est concentré sur le rétablissement de partenariats avec Qualcomm, Intel et de nombreuses autres entreprises technologiques. Google était l’une des plus grandes pièces manquantes dans l’arsenal de l’entreprise et il semble que ce ne sera plus un problème.

Avec des appareils comme le Honor 50 et le produit phare Snapdragon 888 récemment taquiné, Honor pourrait envisager de faire une grande entrée sur les marchés européens et asiatiques où il occupait autrefois une position décente sur le marché. Il est trop tôt pour dire si la firme parviendra à se frotter à nouveau aux autres équipementiers chinois de smartphones qui l’ont depuis longtemps dépassée en termes de croissance. Néanmoins, le retour des services Google est définitivement une bonne nouvelle pour la marque et ses followers.